С праздником, дорогие учителя!

5 октября в актовом зале школы №3 г. Конково прошел торжественный концерт, посвященный Дню учителя. Педагоги принимали поздравления, с теплотой вспоминали тех, с чьим именем сейчас ассоциируется школа. Это и Э.Н.Лойцкер, В.Н.Поротников (о них мы писали в прошлом номере "Зари"), множество работавших в разное время педагогов и, конечно же, заслуженный учитель России Александр Петрович Попов.

С 1993 года Александр Петрович в течение 17 лет возглавлял школу, вывел ее на передовой уровень. Он был инициатором создания физико-математических классов, чего тогда не было ни в одной другой школе. Александр Петрович преподавал физику, руководил методическим объединением учителей физики района. Работники областного Института усовершенствования учителей его прекрасно знали, многие учителя физики Тверской области ориентировались на его опыт.

В 1993 г. по приглашению Александра Петровича в школу пришла работать учителем химии Наталья Викторовна Железнова. Именно она в 2010 году возглавила школу после А.П.Попова. Наталья Викторовна успешно совмещает преподавание с должностью директора. Ее предмет очень любим среди учеников, многие выбирают в 11 классе экзамен по химии, а затем – профильную профессию. К сожалению, сохранить физико-математическое направление школе не удалось, но с 2017 г. здесь ежегодно функционируют естественнонаучные профильные классы. А в 2021 г. в рамках национального проекта «Образование» на базе школы открылся Центр развития «Точка роста» естественнонаучной направленности.

А.П.Попов смог собрать замечательный, очень сильный педагогический коллектив, в который возвращались, выбрав профессию учителя, выпускники школы. Многие из них работают и сейчас. Например, О.В.Курнукина – училась в школе № 3, затем стала работать учителем начальных классов, продолжила образование и стала учителем математики, она дает потрясающую подготовку, ее учащиеся, не боясь, сдают профильный экзамен. Это учитель, способный в любом ребенке пробудить математические способности, успешная работа Ольги Викторовны по достоинству оценена званием «Почетный работник образования РФ». Н.В.Белякова – учитель начальных классов, возглавляет школьное математическое объединение учителей начальных классов. Ее мама, А.С.Шерстобоева, была директором школы на протяжении более 10 лет, по стопам мамы пошла дочь. Е.Ю.Галкина – учитель физики, педагог-психолог. Т.П.Малышева, «Почетный работник образования РФ» – учитель математики. О.В.Евлашина, продолжая династию учителей, преподает русский язык и литературу. И.Ф.Калион – учитель начальных классов; Н.В.Ишкова – преподаватель физической культуры.

Но те, кто пришел сюда выполнять учительскую миссию, любят родную школу не меньше выпускников-учителей. Эта любовь остается у каждого, кто здесь когда-либо работал и продолжает работать. Е.Н.Лисина – учитель английского языка, ее стаж работы почти 50 лет, она заслуженный учитель РФ. И.И.Александрова – работает в школе с 1987 года, учит детей рисованию и основам черчения. Здесь прекрасные учителя русского языка и литературы - это С.Ю.Павлова, которая начинала работу как пионервожатая, сейчас учитель русского языка и литературы высшей категории, и М.Н.Смирнова, «Почетный работник образования РФ», более 10 лет была заместителем директора по воспитательной работе. Сколько замечательных мероприятий ею подготовлено! Н.И.Чернышова, «Почетный работник образования РФ» – учитель биологии и географии, уровень подготовки и знаний ее учеников – один из лучших в районе. Е.А.Кищик – заместитель директора по воспитательной работе, которая в буквальном смысле фонтанирует идеями. Здесь работают высококвалифицированные учителя начальных классов: О.Ю.Панова, много лет была начальником школьного лагеря, по ее инициативе на базе школы работает секция волейбола, которую посещают ученики многих школ города, О.И.Лисиенкова – много лет является председателем профкома, успевает совмещать большую учительскую нагрузку и общественную работу. А каких замечательных учеников готовит О.В.Иванова! Успешно влились в коллектив Л.Н.Борисова – учитель географии; И.А.Усенко – преподаватель истории; С.Т.Хуснутдинова – учитель английского языка; М.Н.Архипова – учитель технологии; С.Г.Игнатьев – историк, преподаватель иностранных языков. 2 года назад в коллектив пришла Л.Н.Сорокина – воспитатель группы продленного дня, незаменимый человек. Ю.Н.Белякова – безупречный секретарь и социальный педагог. В 2021 году в коллектив влилась «молодая кровь»: М.А.Соколова – учитель начальных классов («Земский учитель»); Л.С.Надейкина – учитель начальных классов; Т.Г.Гороян - учитель английского языка. Очень перспективные педагоги.

Это уже стало доброй традицией школы – на протяжении 55 лет здесь всегда сильный, сплоченный коллектив, решающий все поставленные задачи, нацеленный на высокие образовательные результаты своих учеников. Несмотря на большую загруженность педагогического состава, в школе очень много внимания уделяется и воспитательной работе – школьная научно-практическая конференция «Хочу все знать!», Коммунарские сборы, патриотические мероприятия, концерты, участие в спортивных мероприятиях, всевозможные акции и многое другое. Дети всегда с удовольствием принимают участие во всех событиях. Активно участвуют в жизни школы и выпускники разных лет. Например, Игорь Николаевич Гордиенко – военный, участник боевых действий в Афганистане, инициатор открытия в школе тренажерного зала. Привлекает детей к спорту, проводит военно-патриотические встречи со школьниками, совсем скоро на базе школы он возобновит занятия со старшеклассниками в военно-спортивном клубе. Всегда откликается Игорь Николаевич Верховский – сотрудник МГТУ имени Н.Э.Баумана, увлеченно рассказывает много интересного о космосе, о науке. Анатолий Анатольевич Мещеряков, вице-президент ОАО РЖД, вместе со своими одноклассниками, выпуску которых в этом году 40 лет, также оказывает школе огромную помощь. И многие, многие другие… Замечательно, что учителя прежних лет смогли зародить в них такую любовь к школе. И огромная благодарность администрации Конаковского района за ремонт переходной галереи к 55-летию школы.

Екатерина Гумненко, выпускница МБОУ СОШ №3:

«В первую очередь, хочу выразить благодарность своим учителям и всем сотрудником школы! Всех помню, всех люблю! Учитель, на мой взгляд, - самая важная профессия, ведь благодаря вам дети узнают так много о мире, выбирают для себя жизненные ориентиры. А еще меня как человека, любящего спорт, очень радует, что по инициативе преподавателя Ольги Юрьевны Пановой в школе открылась секция по волейболу, куда я сейчас хожу. Большое вам спасибо! С праздником, дорогие учителя!».

Подготовила

Татьяна Крыльцова.