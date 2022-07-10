День уважения к старшему поколению

30 сентября делегация от ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района посетила мероприятие в Твери, посвященное Международному дню пожилых людей. В состав делегации вошли ветераны труда, активисты общественных организаций, дети войны.

В Тверской академической областной филармонии собрались делегаты из всех районов Верхневолжья. В своём приветственном адресе губернатор Игорь Руденя выразил слова признательности представителям старшего поколения, сердечно поблагодарил за всё сделанное для нашей страны.

Подарком гостям стали концертные номера артистов областной филармонии. Концерт подарил всем веселое настроение и положительные эмоции, а сладкий подарок к чаю от министерства социальной защиты населения стал приятным сюрпризом. Домой возвращались в хорошем настроении, с желанием жить, творить, встречаться.