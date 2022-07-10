

1 октября в Редкинской библиотеке для читателей «золотого возраста» состоялась праздничная программа «Вы в душе, как прежде, молодые», посвященная Международному дню пожилых людей. Несмотря на неблагоприятную погоду, пожилые люди – пенсионеры, члены совета ветеранов, участники клубов «Добрые дела», «Вера. Надежда. Любовь», читатели библиотеки нашли время и посетили праздник.

Приятным подарком к этому празднику стало выступление преподавателей Редкинской музыкальной школы и их воспитанников, представивших для собравшихся интересную музыкальную программу, в ходе которой прозвучали композиции на пианино и гитарах, чем очень порадовали гостей праздника. Гости праздника были до глубины души тронуты проникновенным, искренним, эмоциональным выступлением ребят, а также их педагогов, и бурными аплодисментами, улыбками благодарили каждого.

Участники литературно-поэтического клуба «Вера. Надежда. Любовь», поэты малой родины Л.И.Чичерова, Л.В.Голубева, В.И.Заморина прочитали свои стихи, посвященные «золотому возрасту». А С.В.Мокроусова спела песню «Очи черные» и исполнила зажигательный танец «Цыганочка» под аккомпанемент гитаристов музыкальной школы.

На протяжении всего мероприятия в адрес старшего поколения звучали теплые слова поздравлений. Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.

В читальном зале была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Чтобы старость была золотой!».

Редкинская библиотека.