

Осень – золотая пора зрелости, и недаром в эту красивую осеннюю пору мы чествуем достойнейших людей золотого возраста, кто все свои силы и знания, свою жизнь посвятил родной земле, профессии, своим детям и внукам.

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Накануне праздника, 29 сентября, в ДК «Современник» прошел концерт «Дороже золота». Организатор мероприятия - ГБУ «КЦСОН» Конаковского района при непосредственном участии творческого коллектива ДК «Современник».

В зале собрались пенсионеры, участники клубов людей старшего возраста, конаковских районных организаций Всероссийского общества слепых и инвалидов.

Открыл праздничный концерт народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» с весёлыми песнями и частушками.

Директор Комплексного центра Ольга Позднякова приветствовала всех, кто пришёл в этот день на праздничный концерт, и пожелала всем конаковцам старшего возраста интересной, насыщенной жизни, позитива, оптимизма, любви родных и близких, добра и мира.

Председатель президиума совета ветеранов Конаковского района Галина Ивановна Аксенова поздравила всех от имени совета ветеранов и пожелала крепкого здоровья, благополучия, терпения, принимать активное участие в жизни ветеранских организаций.

- В этом году наша организация отмечает юбилей, совету ветеранов Конаковского района исполняется 35 лет, - отметила Галина Ивановна. - Мы будем приглашать вас на наши мероприятия, посвящённые этой дате.

В рамках этого у нас в районе прошёл смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье-2022» в рамках реализации общественно полезной программы «Активный возраст». В нём приняли участие 11 ветеранских подворий. Мы посмотрели все и пришли в восторг, какие же вы молодцы! Всё вы делаете с любовью к земле, и что особенно приятно - привлекаете к труду внуков и правнуков.

Галина Ивановна вручила Благодарственные письма и подарки победителям конкурса ветеранских подворий в г. Конаково Людмиле Григорьевне Бородулиной, Вере Ивановне Королёвой, Тамаре Дмитриевне Ребриевой.

В поселениях Конаковского района подарки и Благодарственные письма будут вручены на праздничных мероприятиях. Также в этот день получили памятные подарки юбиляры, отметившие в этом году круглые даты: 85, 90, 95 лет, а активисты ветеранских клубов - угощение к чайному столу. Творческие коллективы Дворца культуры «Современник», учащиеся и преподаватели школы искусств г. Конаково подарили благодарным зрителям прекрасные номера, которые награждались аплодисментами.

Воспитанники МБДОУ №12 «Журавушка» вместе со своими воспитателями выполнили трогательные открытки для юбиляров, а волонтеры ЦМП «Иволга» Конаковского района поучаствовали во вручении подарков.

Праздник получился камерный и запоминающийся. Зрители расходились с концерта в приподнятом настроении, получив частичку тепла и любви.

Людмила Кикало.

Фото Д. Насонова.