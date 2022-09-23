1 октября – Международный день пожилых людей

Уважаемые жители Тверской области!

30 лет назад Россия присоединилась к празднованию Международного дня пожилых людей. Эта дата объединяет нас чувством безмерной благодарности представителям старшего поколения. Мы преклоняемся перед мужеством и самоотверженностью наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, ветеранов труда – всех, кто защитил нашу Родину от врагов, отстроил заново Верхневолжье и всю страну, создал великую державу. Ваша любовь к Отчизне, сопричастность её судьбе, ответственность за будущее Отечества стали примером для новых поколений на все времена. Вы передали эти незыблемые нравственные и духовные ценности не только детям, но и воспитываете на их основе внуков и правнуков. Спасибо вам за все, что вы сделали для нашего края и страны! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и сил на долгие годы, любви и тепла близких людей!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые ветераны, жители старшего поколения

Конаковского района!

Примите сердечные поздравления с праздником мудрости и доброты - Международным днем пожилых людей! В этот день мы говорим теплые слова благодарности вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие Конаковского района, за многолетний добросовестный труд.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков, активно участвуете в общественной и культурной жизни района. Уважаемые земляки! Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

С уважением, депутат Законодательного собрания Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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УВАЖАЕМЫЕ жителИ города Конаково и Конаковского района!

От всей души поздравляем дорогих нам людей – ветеранов с Днем пожилых людей. Это праздник человеческой мудрости и гражданской зрелости, душевной щедрости и доброты. Спасибо вам за ваш оптимизм, жизнелюбие, активное самовыражение. Вы участвуете в различных выставках, вышиваете и вяжете прекрасные изделия, пишете стихи, занимаетесь спортом.

Наши искренние слова благодарности всем ветеранам за мудрость и терпение, за добрые дела, за труд. Желаем вам, дорогие ветераны, неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия!

Президиум Конаковского районного совета ветеранов.

замечательный «серебряный возраст»

Любой человек всегда хочет быть востребованным – семьей,

обществом, друзьями. При этом важно получать новые знания

о себе и о мире, не стоять на месте, уметь адаптироваться

к изменениям и идти в ногу со временем.

Сейчас люди «серебряного возраста» – не просто пенсионеры, занимающиеся огородом и воспитывающие внуков. Они по-прежнему очень деятельны. С выходом на пенсию у них появляется возможность заняться своим развитием и тем, чего так давно хотелось, но все никак не хватало времени: пение, танцы, посещение выставок, концертов, экскурсий, участие во всевозможных конкурсах и мероприятиях, изучение иностранных языков, мастер-классы самых разных направлений. И сейчас для всего этого есть много возможностей.

Современные пожилые люди много гуляют, занимаются спортом, расширяют кругозор и постоянно стремятся к новому – знакомятся, путешествуют, ведут странички в соцсетях. Многие нашли себя в волонтерстве. Они помогают на мероприятиях и праздниках, передают бесценный опыт молодому поколению. Их называют «серебряными волонтерами» – это добровольцы старше 55 лет.

Чтобы узнать, чем же интересуется и как проводит досуг наше старшее поколение, мы обратились к специалисту ГБУ КЦСОН Конаковского района Галине Владимировне Пиуновской.

- Галина Владимировна, расскажите, как сейчас проводят свое время пенсионеры?

- В Конакове функционируют 10 клубов для пожилых людей. Все они находятся под кураторством совета ветеранов Конаковского района. Два основных клуба собираются в ДК им. Воровского и в ДК «Современник». Все клубы объединяют порядка 500 человек, собираются ежемесячно. Очень позитивные у нас женщины и мужчины. Любят принимать участие во всех мероприятиях – праздничные программы и концерты, фестиваль для людей с ограниченными возможностями и инвалидов «Путь к успеху», очень любимый всеми ежегодный конкурс «Леди – золотой возраст». Обожают петь, танцевать, устраивают чаепития. Словом, очень активные! Радует, что многие события, организованные для пожилых людей, привлекают широкую аудиторию самых разных возрастов.

- Действительно ли современные люди на пенсии стремятся к новым знаниям и ведут активную жизнь?

- Конечно. Они, что называется, идут в ногу со временем. И пожилой возраст – не ограничение, а новые возможности. У нас есть очень хорошее направление – «Университет третьего возраста». Его основная идея в том, что получать новые знания не поздно никогда. Это интересные образовательные программы в самых разных областях. Очень популярно у конаковских пенсионеров краеведение. В основном, это, конечно, экскурсии, на которые они ездят с большим удовольствием. И это замечательно – не сидеть на месте, а узнавать что-то новое и полезное, путешествовать. Регулярно проводятся мастер-классы и другие активности.

- Помимо сотрудников, есть люди, принимающие участие в работе со старшим поколением?

- Да, такие люди есть, и мы очень благодарны им за эту огромную работу. Это бесценный труд! Замечательно, что есть такие не равнодушные к жизни старшего поколения люди!

Мы всегда открыты к сотрудничеству с ними. Ведь цель нашей работы не только в том, чтобы пожилые люди жили долго, но чтобы жили насыщенно, активно и интересно. Жизнь прекрасна в любом возрасте.

И на пенсии у человека, наконец, появляется время на самого себя и свои любимые занятия.