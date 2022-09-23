5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые учителя и преподаватели!

Дорогие ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Этот праздник давно стал всенародным в нашей стране. Все мы с особой теплотой вспоминаем своих педагогов, которые передали нам знания, помогли найти свою дорогу в жизни, преподали уроки человечности, ответственности, любви к Родине. Тверская область всегда славилась Учителями с большой буквы. Благодарю вас за высокое мастерство, верность своему призванию, любовь к детям, мудрость и доброту.

Желаю вам здоровья, благополучия и, конечно, успехов в вашем важном, подвижническом труде на благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники образования, педагоги, преподаватели, наставники!

От имени Законодательного собрания Тверской области примите поздравления с профессиональным праздником!

Учитель - особая профессия, требующая не только высокой компетентности в своем предмете, но и выдающихся личностных качеств. Вместе с преподавательским сообществом областной парламент совместно с губернатором и правительством региона сегодня решает вопросы, поставленные Президентом России В.В.Путиным, в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Учитель будущего». Ведется системная работа по обеспечению профессионального роста педагогов, повышению уровня квалификации, овладению новыми технологиями, укреплению престижа профессии.

Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда! Примите слова искренней благодарности за ваш труд, верность избранному делу, неоценимый вклад в развитие образования Верхневолжья и воспитание юного поколения тверичей. Нет сомнений: ваши высочайший профессионализм, жизненная мудрость и душевная теплота помогут им вырасти настоящими гражданами нашей великой страны. Здоровья вам, счастья, благополучия, всего самого доброго!

Председатель Законодательного собрания Тверской области С.А.ГОЛУБЕВ.

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Уважаемые учителя, педагоги профессионального образования, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда Конаковского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя!

День учителя - один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране. У каждого из нас есть учитель, которого мы помним всю жизнь, который своим талантом и примером показал нам, как преодолевать трудности, верить в себя и свои силы.Работники образовательных учреждений Конаковского района - целеустремленные, инициативные и творческие люди, искренне любящие свою работу, неизменно стремящиеся к повышению профессионального уровня. Желаем вам отличных успехов в работе, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма! Счастья и мира вам и вашим близким.

С уважением, депутат Законодательного собрания Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

С юбилеем, родная школа!

«Через радости, через трудности пронесем мы в душе своей

Спутников детства, спутников юности – первых учителей!»

Отрывок из гимна

Конаковской школы №3. Э.Н.Лойцкер.

Осенью 1966 началось строительство Конаковской школы № 3, а через год, 1 сентября новая школа гостеприимно распахнула двери для учеников. На торжественной линейке начальник УС ГРЭС Н.П.Галочкин вручил символический ключ от школы ее первому директору С.А.Михайлову. И именно первый директор задал тот высокий уровень обучения и профессионализма педагогического состава, что на протяжении всех 55 лет стал самой знаковой школьной традицией. За столько лет здесь сменилось много учителей, но даже под разным руководством неизменным было одно – всегда сильный, сплоченный, единый коллектив.

Именно здесь впервые среди всех конаковских школ лингафонный кабинет и кабинет начальной военной подготовки, класс радиоэлектроники, где старшеклассники могли освоить специальность радиомонтажника.

Мы встретились с Марией Николаевной Алексашиной, выпускницей 1975 года, участницей той самой первой школьной линейки.

«Я здесь и училась, и работала, даже была пионервожатой. Практически вся моя жизнь связана с этой школой. Я была ученицей 3 класса, когда нас сюда перевели, – вспоминает Мария Николаевна. – Школа действительно уникальна – здесь преподавали такие замечательные люди, которые не просто работали, они творили. В то время учителей было много, профессия учителя была настолько востребованна, поднята на высокий уровень, и чтобы устроиться в нашу школу, был настоящий конкурс. В то время здесь обучались более 1000 учеников. Преподавательский коллектив был потрясающим. Например, Энгель Наумович Лойцкер – таких завучей, наверно, больше уже нет. Благодаря его усилиям в школе было столько инновационных мероприятий, как ни в одной другой школе. Например, он создал клуб выходного дня. Считал, что базовые знания может получить любой, а воспитать гражданина, порядочного человека, можно только благодаря внеклассной работе. Он никогда не терял связь с выпускниками, даже если они окончили школу. Именно он создал совет выпускников, которые такую помощь оказывали школе! Полностью оборудовали кабинет информатики, сделали ремонт, покупали спортивный инвентарь, увеличили книжный фонд школьной библиотеки. Об Энгеле Наумовиче рассказывать можно бесконечно – настолько уникальный был человек! Именно он придумал гимн школы. И его слова на протяжении 55 лет знает каждый наш ученик.

Чего не было ни в одной другой школе? Инструктором по начальной военной подготовке (НВП) у нас работал Владимир Николаевич Поротников. Хочется отдельно отметить его вклад в развитие школы. Такие люди рождаются, наверно, раз в сотню лет! Он считал, что патриотами не рождаются – их воспитывают. Очень огорчался, что ребята приходили на занятия уже старшеклассниками, а прививать любовь к Родине нужно с малых лет. В то время учеников часто возили по местам боевой славы. И все они спрашивали Владимира Николаевича: «А были ли бои в Конакове?». Он всегда отвечал, что благодаря бойцам 185-й стрелковой Панкратовско-Пражской ордена Суворова 2-й степени дивизии ожесточенные сражения до Конакова не дошли. «А как бы им сказать спасибо?» – спрашивали дети. Именно тогда он придумал операцию «Поиск». Раньше интернета не было, и все ученики с 1 по 10 класс писали письма, искали этих ветеранов по всем уголкам Советского Союза. А какая радость была у детей, когда они получали ответное письмо! Мы нашли 200 человек. И именно благодаря В.Н.Поротникову они вновь побывали на конаковской земле. Была проведена огромная организационная работа. Такого еще не делал никто! Мы пригласили всех, кого нашли. Когда прибыли автобусы с ветеранами, стояла такая тишина, что оглушительным казался звон медалей и орденов выходивших к ученикам ветеранов. До сих пор мурашки по коже от воспоминаний. Какие истории они рассказывали школьникам! Поистине потрясающая связь поколений!

И Энгель Наумович, и Владимир Николаевич – такие люди поистине легендарны. Много учителей было в школе, и все они уделяли ее жизни огромное внимание. Открытие мемориальных досок в их честь – это прежде всего память. Если мы не будем помнить о прошлом, у нас не будет будущего. Это то, что мы обязаны бережно сохранить и передать детям».

За все эти годы в школе работали множество замечательных людей, заслуженных учителей. Тысячи учеников с любовью вспоминают их и школьные годы. В разное время директорами здесь были С.А.Михайлов (1967-1977), А.С.Шерстобоева (1977-1988), А.Н.Лалачкин (1988-1993), А.П.Попов (1993-2010). С 1993 года школу возглавляет Наталья Викторовна Железнова. В юбилейный год, в преддверии Дня учителя Наталья Викторовна желает школе дальнейших успехов, жизнестойкости и оптимизма учителям. Чтобы ученики по-прежнему с гордостью и достоинством несли звание «Выпускник третьей школы», как это было на протяжении 55 лет.

Татьяна КРЫЛЬЦОВА.

Фото из школьного архива.