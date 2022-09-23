Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с главой Конаковского

района Олегом Лобановским

27 сентября губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с главой Конаковского района Олегом Лобановским.

Обсуждались актуальные вопросы развития территории. По мнению Игоря Рудени, для таких муниципалитетов Верхневолжья, как Конаковский район, одной из ключевых отраслей экономики является туризм. Как доложил губернатору глава района, в том числе за счет туристического потенциала увеличивается доходная часть местного бюджета, территория является привлекательной для новых инвесторов.

В ходе встречи также были затронуты вопросы развития дорожной инфраструктуры. В частности, строительство дороги в объезд Конаково, реконструкция моста через Донховку по улице Энергетиков в районном центре.

Среди других тем – занятость местных жителей, вопросы образования, жилищного строительства.

Пресс-служба правительства Тверской области.



Губернатор Игорь Руденя пообщался

с мобилизованными

28 сентября губернатор Игорь Руденя в Твери посетил сборный пункт, в котором размещены и проходят обучение граждане, призванные в Вооружённые Силы РФ в рамках частичной мобилизации, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

Пункт является межрегиональным, здесь размещаются граждане, мобилизованные в Тверской области и других регионах Центральной России. Он создан в здании, где до переезда в новый комплекс размещалось суворовское военное училище. В здании обустроены столовая, зона отдыха, казармы, залы учебной подготовки.

Игорь Руденя пообщался с пребывающими в пункте, ответил на вопросы, в том числе по мерам поддержки семей мобилизованных.

«Перед вами стоит важная задача – контролировать нашу территорию. Вы будете представлять Российскую Федерацию, ее центральные регионы. Уверен, вы нас не подведете. Сейчас получайте необходимые навыки и знания. Всем желаю вернуться с достойно выполненным заданием. Чтобы ваши семьи встретили вас с гордостью», – обратился к мобилизованным губернатор.

Губернатор также дал ряд поручений для повышения комфорта мобилизованных. На этажах установить кулеры с питьевой водой, предусмотреть обновление техники в санитарных комнатах.

«Хочу отметить высокий боевой дух. Здесь уже сложился коллектив, мобилизованные готовы выполнять поставленные задачи. Важно, что в рамках мобилизации пришло больше людей, чем было запланировано по некоторым муниципалитетам в графике призыва, а также добровольцы. Все получили обмундирование, зимнюю форму. Организовано трехразовое горячее питание, есть возможность пообщаться, встретиться с родственниками», – сообщил губернатор представителям СМИ. Среди мобилизованных – те, у кого уже есть боевой опыт.

Для мобилизованных организовано обучение по огневой, тактической подготовке. Курс оказания первой медицинской помощи ведет главный внештатный анестезиолог-реаниматолог минздрава Тверской области заведующий службой анестезиологии-реанимации областной клинической больницы Максим Петрушин, который выезжал на Донбасс в составе групп медиков для работы в местных медицинских учреждениях.

Особое внимание уделено соблюдению требований к категориям призываемых лиц. Работает региональная медицинская комиссия, на которой определяют годность каждого мобилизованного к несению воинской службы. Те, у кого специалисты выявят отклонения по здоровью, будут комиссованы.

Главой региона поставлены задачи по детальному разбору каждого из поступивших обращений.

В Тверской области также разрабатывается комплекс мер поддержки семей призванных граждан и добровольцев.

Как сообщил представителям СМИ Игорь Руденя, детям из таких семей будут вне очереди предоставлять места в детских садах и школах, семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения.