НОВОСТИ РАЙОНА

Учащиеся из п. Редкино заняли второе место

во всероссийском конкурсе

15 и 16 сентября учащиеся МБОУ СОШ №1 п. Редкино Евгений Воргодяев и Даниил Козлов приняли участие во II Всероссийском конкурсе «Инициативы, развивающие местное самоуправление».

Конкурс организован в целях формирования у молодежи социально значимых ценностей, развития гражданской активности населения и создания реальной возможности участия в развитии и осуществлении местного самоуправления, а также реализации национальных проектов. На конкурс поступило более 850 заявок от участников. В нем приняли участие молодые люди в возрасте от 12 до 28 лет. Школьники и студенты из более 40 регионов России направили свои инициативы и предложения для развития местного самоуправления. Юноши из п. Редкино получили второе место в номинации «Социальная политика моего края и развитие территориального общественного самоуправления». Финал мероприятия прошел в очном формате на площадках ВДНХ и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Ребята представили свои авторские проекты перед экспертной Комиссией в области государственного и муниципального управления. 16 сентября состоялась церемония торжественного награждения победителей и участников конкурса.

От всей души поздравляем ребят с победой! Желаем им творческих успехов и реализации задуманных планов. Мы вами гордимся!

Рекорд урожайности

Коллективы растениеводческих предприятий ГК «АгроПромкомплектация» уверенно продолжают уборочную кампанию с целью получения рекордных 300 тыс. тонн урожая зерна высокого качества.

Согласно отчету Минсельхоза Тверской области, аграрии ООО «Ручьевское» (входит в ГК «АгроПромкомплектация») завершили уборку урожая зерна с лучшими показателями среди растениеводческих предприятий региона.

Средняя урожайность озимой пшеницы на полях Группы в Ржевском районе в этом году достигла максимальных 55 ц/га, в то время как средний показатель по области составил 36,5 ц/га, отмечено в публикации ведомства.

Столь высокие результаты в областном растениеводстве в последний раз фиксировались в 2007 году. Коллективу подразделения ООО «Ручьевское» удалось превзойти рекорд 15-летней давности и значительно повысить планку по средней урожайности важной сельскохозяйственной культуры. Уборку озимой и яровой пшеницы, а также ярового ячменя с хорошей средней урожайностью в плановые сроки завершили аграрии Группы в курском и рязанском регионах. Всего в настоящий момент уже собрано более 200 тыс. тонн зерна. Согласно результатам лабораторных исследований, убранное с полей зерно имеет достаточно низкую сорность и практически не нуждается в сушке, его качественные показатели в норме и соответствуют государственному стандарту.

Продолжается обмолот масличных культур: озимый и яровой рапс убран; аграрии готовы к сбору зерна богатой белком сои - важной сельскохозяйственной культуры в производстве комбикормов. Кроме того, в Курской и Рязанской областях предстоит уборка кукурузы на зерно. Она должна начаться в ближайшие дни. Также на полях Группы в штатном режиме ведется масштабная кормозаготовка кукурузы на силос и комплекс осенних полевых работ.

Газификация домов и ремонт дорог

в поселке Новозавидовский

В этом году активно продолжается процесс газификации домов в поселениях Конаковского района. Более 400 заявлений на осуществление газификации поступило от владельцев частных домов поселка Новозавидовский. По сообщению администрации поселка, работы идут полным ходом, и в ближайшее время количество газифицированных домов в поселении заметно увеличится.

Программа социальной газификации – это проведение газа до границ негазифицированных домовладений в населенных пунктах, где проложены газораспределительные сети без привлечения средств граждан. Садоводческие товарищества, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов, также попадают в программу социальной газификации.

«Сегодня тема догазификации начинает развиваться в новой плоскости – доступность газа повышается, увеличивается число домовладений, которые могут войти в программу по бесплатному подключению. Для нас важно, чтобы данная работа продолжала идти в высоком темпе», – отмечает губернатор Игорь Руденя, комментируя тему газификации в регионе.

Программа газификации Тверской области и проект по бесплатной догазификации домовладений граждан реализуются по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также администрацией городского поселения были поданы заявки на ремонт улично-дорожной сети в 2023 году.

В 2021, 2022 годах администрация поселения принимала участие в конкурсном отборе на получение средств софинансирования из областного бюджета на указанные цели, итогом которого стал ремонт нескольких важных дорог в поселке.

В будущем году планируем получить софинансирование на ремонт еще нескольких объектов улично-дорожной сети. В планах ремонт Пролетарской улицы, улицы Правды, дворовой территории на улице Моховой. Также рассматриваем возможность ремонта улицы Парковой, которая соединит улицы Октябрьскую и Победы, - прокомментировали в администрации городского поселения.

«Состояние дорожной сети и дворов – важнейший показатель уровня жизни территории. Мы видим, что темпы ремонта дорог в области существенно увеличились за последние годы. Губернатор И.М.Руденя задал высокий темп, работает региональная программа по ремонту дорог, и наше поселение будет стремиться этот темп поддерживать», - сказал глава поселения Дмитрий Синягин.

НОВОЗАВИДОВО - LIVE.



«МЫ РОДОМ ИЗ СССР»

23 сентября в фойе Дмитровогорского сельского Дома культуры состоялось торжественное открытие выставки «Мы родом из СССР», приуроченной к Дню пожилых людей.

Организаторами мероприятия стали МКУ «Дмитровогорский СДК» и музей краеведения «Родимая сторонушка» при храме прп. Сергия Радонежского с. Дмитрова Гора. Экспозиция объединила более 60 экспонатов советской эпохи. Это, прежде всего, предметы быта и техники, а также печатные издания и советская символика. Эпоха СССР сегодня вызывает ностальгию не только у людей старшего поколения, но и у молодежи. Время единения всех слоев общества, всех национальностей как никогда созвучно.

"Мы, россияне, должны быть вместе и объединиться против многих вызовов сегодняшнего дня", - объяснил идею выставки «Мы родом из СССР» директор Дома культуры и краевед Михаил Семенов. Выставка будет работать до 30 октября. Приглашаем на выставку!

Научить детей безопасности

Научить детей безопасности – задача непростая. Но делать это нужно с самых маленьких лет. Ведь формируется культура безопасности на всю жизнь.

Конечно, самое главное при этом – собственный пример родителей. Их безопасное поведение, соблюдение правил, забота, поддержка и защита. Охрана жизни и здоровья детей – одна из первостепеннейших задач детского сада и семьи. Взрослым важно не только следить за тем, чтобы с детьми ничего не случилось плохого, но и учить их самих правилам безопасного поведения дома, на улице, в природе, воспитывать у них чувство осторожности, самосохранения и ответственности за свои поступки.

В рамках кампании, проводимой в районе по комплексной безопасности детей в нашем саду, проходят мероприятия по всем направлениям с целью формирования у детей безопасного для их жизни и здоровья поведения.

Детский сад уделяет большое внимание противопожарной безопасности. 12 сентября в подготовительной группе МБДОУ № 1 с.Городня прошло тематическое занятие с моделированием игровой ситуации по пожарной безопасности.

(В группе «случился пожар». Дети испугались, но вовремя вызвали пожарную службу. Своевременно были проведены мероприятия по тушению. В «пожаре» никто не пострадал).

Такие занятия формируют у детей понятие «пожарная безопасность», закрепляют знания о причинах пожаров. Дети в игровой форме узнают, как вести себя при пожаре, какие действия важны при его возникновении. Юные пожарные, отвечая на вопросы, описывают и в то же время узнают о внешнем виде пожарных, инструментах их работы.

Е. Спиридонова,

воспитатель МБДОУ детский сад №1 с.Городня.

Конкурс профессионального мастерства

24 сентября на территории Филиала ГлавУпДК при МИД России «Комплекс отдыха «Завидово» состоялся конкурс профессионального мастерства по профессиям «Повар» и «Официант» среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Тверской области.

В конкурсе приняли участие студенты семи колледжей Тверской области: Конакова, Бежецка, Кимр, Торжка, Вышнего Волочка и два представителя из Твери. Будущие повара соревновались между собой в приготовлении оригинального блюда «Рыба с гарниром и соусом на мангале», а официанты - в обслуживании гостей за столом и презентации конкурсного блюда, приготовленного участником-поваром.

Профессию «Повар» в ГБПОУ «Конаковский колледж» представлял студент 4 курса, группа 8К-19, Данила Коростелев, наставник Екатерина Сергеевна Сухочева.

Жюри конкурса: профессиональные повара Григорий Калиниченко, шеф-повар с 22-летним стажем, судья международных конкурсов, лучший шеф-повар по версии первого канала в 2014 году, совладелец пекарни «Честная пекарня»;

Алексей Зоткин - руководитель проектов компании KOBOR, эксперт в области организации питания;

Сергей Уваров - шеф-повар Комплекса отдыха «Завидово». Профессию «Официант» представляла студентка 2 курса специальности «Гостиничное дело», группа 1К-21 Полина Бойкова, наставник Ангелина Сергеевна Бойкова. Работу официантов оценило жюри, состоявшее из работников Комплекса отдыха Завидово:

председатель жюри официантов - начальник отдела ресторанного обслуживания Сергей Коновалов, метрдотель ресторана «Шоша» Геннадий Парц, банкетный менеджер Юлия Смирнова.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, конкурс прошёл в доброжелательной атмосфере.

Первое место среди поваров заняла Яна Самохвалова, студентка ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж».

Первое место среди официантов - наша студентка Полина Бойкова. Мы поздравляем участников и победителей и желаем всем побед и новых достижений!