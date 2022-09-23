КОНАКОВСКИЙ «Сырфест», или «Сыр с большой душой»



Конаковскую землю можно по праву назвать родиной русского сыра. Первая российская сыроварня основана Николаем Верещагиным, братом знаменитого художника-баталиста, в 1866 году в Тверской губернии, в небольшой деревне Едимоново, что неподалёку от деревни Юрьево-Девичье.

В прошлую субботу на берегу Волги на территории event-отеля «Koнаково Ривер Клаб» прошёл гастрономический фестиваль «Верещагин СырFest», на котором 33 сыроварни России продемонстрировали свои новинки и достижения, а также фестиваль "ВиноFest", который собрал виноделов из России. Центральными событиями фестивалей стали блюдо фестиваля от шеф-повара "Конаково Ривер Клаб" Виталия Завьялова и установка рекорда России - самый большой объём безалкогольного глинтвейна (150 литров), который лично зафиксировал Станислав Коненко, главный редактор Книги российских рекордов.

Сыроваров и гостей фестиваля приветствовали организаторы фестивалей: глава Конаковского района Олег Лобановский и гостеприимный хозяин отеля «Ривер Клаб» Марк Каганский. Они объявили о торжественном открытии. Олег Владимирович отметил, что фестиваль проходит в непростое для страны время. Но он очень важен, ведь сыровары и виноделы обеспечивают продовольственную безопасность страны.

- В первую очередь, фестиваль способствует развитию производства сыров и общению сыроделов нашей страны, а также развитию туризма в Конаковском районе, - сказал Олег Владимирович.

Марк Владимирович поблагодарил сыроваров и виноделов за то, что они приехали на конаковскую землю, и высказал пожелание, чтобы их деликатесная продукция была доступна всем слоям населения. "Мы хотим вырастить своих сыроделов на нашей земле и способствуем этому такими мероприятиями".

На фестивале также присутствовали официальные гости: заместитель председателя правительства, министр экономического развития Тверской области Иван Егоров, министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова, депутат Законодательного собрания Тверской области, заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Ирина Шереметкер, депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев.

На сегодняшний день насчитывается больше 2500 видов сыра в мире, но еженедельно появляются новые варианты.

Наши корреспонденты побывали на этом самом дождливом фестивале, увидели сотни видов сыра, некоторые попробовали и купили и даже поучаствовали в мастер-классе по изготовлению сырной тарелки и пообщались с сыроварами.

Ольга Рожкова из Ярославля, сыроварня «Славольская», в сыроварении с 2018 года:

- Название сыроварни состоит из имён Слава и Ольга, Слава - сыровар, я в торговле уже 20 лет. Сыры производим в основном твёрдые, выдержанные. Есть эксклюзивные сыры: с голубой, с белой плесенью, рикотта, сыры из козьего и коровьего молока.

У нас по соседству молочная ферма, мы забираем у них весь объём продукции.

Нет, бизнес сыроваров не очень прибыльный. Надо много вложить, сыр усыхает на 20 процентов в месяц, но у нас уже закуплено оборудование, организованы рабочие места, есть постоянные клиенты, и мы не можем подвести людей. У нас две торговые точки в Ярославле и Костроме.

Людмила Володина, Конаковский сыродельный завод «Верещагин», г. Конаково:

- Мы производим 18 видов сыров. Очень многое на заводе делается вручную, даже знаменитый сыр Шанклиш, родина которого – сирийское побережье близ Дамаска. На международной выставке Продэкспо продукция нашей сыроварни выиграла две награды. Сыр Верещагинский занял первое место, а сыр Шанклиш взял бронзу.

Оксана Гагарина из Брянской области, семейная сыроварня «Сыр с большой душой»:

- Мы ‒ семья ремесленников из Брянской области, владеем сырно-колбасной лавкой в г. Королёве (Подмосковье). Наш ассортимент: крафтовые сыры ручной работы из коровьего и козьего фермерского молока по авторским и европейским рецептам, мясные деликатесы и колбасы из настоящего мяса, уникальный десерт - сырные конфеты (трюфели). У нас 12 видов сыра из козьего молока от своих коз. В этом году нашу продукцию высоко оценили не только покупатели, но и судьи. Из десяти сыров, которые мы подали на конкурс «Лучший сыр России», четыре заняли призовые места!

Несмотря на то, что дождь не прекращался целый день, люди приехали попробовать и купить сыры не только из Конакова, а из Москвы, Владимира, Орла и других городов России.

Гости из Орла:

- Встретился там «Сырный папа» из Орловской области. Какие же у него вкусные сыры! За державу гордость берёт, столько у нас первоклассных сыроваров! Много, разнообразно и вкусно!

Много чего интересного увидели на фестивале и попробовали, из разных мест России съехались сыровары. В двух руках уносили сырные покупки от российских производителей.

Кроме продаж, мастер-классов и обмена опытом на фестивале прошли различные мероприятия: школа юного сыровара от Алёны Грек, выступление артистов и коллективов Конаковского района, закладка сырной головки по фамильному рецепту, шоу маломерных судов и вертолетов, выступления приглашённых артистов.

Людмила КИКАЛО.

Фото Д. Насонова.