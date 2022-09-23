День поселка Редкино

В городском поселении п. Редкино прошел ежегодный праздник – День поселка, который по традиции отмечается в последнюю субботу сентября.

К сожалению, погода внесла свои коррективы в программу праздника, но не испортила общего впечатления.

В фойе ДК «Химик» с самого утра начал свою работу «Сладкий фуд-корт», в котором приняли участие кондитерская «VEL CAKE», кондитер-любитель Надежда Качалова и наши гости из Твери и Ржева.

Жителей Редкино с праздником поздравили глава поселения Сергей Орлов, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко. В этот день свои концертные программы представили редкинцам Белогородский народный эстрадно-духовой оркестр имени А.А.Говорова, кавер-группа из г. Твери «Электронная книга моей бабушки». Но самый большой интерес у публики вызвала культурно-развлекательная программа «Культурное наследие», в которой участвовали талантливые редкинцы, чьи первые творческие шаги начинались на родной земле. Перед зрителями выступили Ольга Чекмасова, которая специально приехала из г. Северодвинска, где она сейчас руководит вокальными коллективами; Александра Кордюкова, талантливая вокалистка из г. Твери; Юлиана Антарес, проживающая сейчас в Московской области; Дмитрий Кузнецов – автор и исполнитель; наши самодеятельные молодые поэты Марина Некрасова и Андрей Харлов; вокалистки Анна Якушова, Мария Максимова.