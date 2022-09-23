В Конаковском районе прошел праздник туризма

Каждую осень в Конаковском районе отмечается Международный день туризма, уже ставший у нас традиционным.

27 сентября в конаковском бору в солнечный осенний день состоялся муниципальный спортивно-туристский праздник, который был организован администрациями Конаковского района и города при поддержке руководства и волонтёров ЦМП «Иволга» Конаковского района. Также оказали помощь в подготовке трассы и судействе педагоги средней школы № 2 г. Конаково Илья Николаевич Куликов и Наталия Валерьевна Поляница, заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Екатерина Хорина, а также в проведении соревнований туристическая команда из Дмитровой Горы.

На торжественном открытии присутствовали заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Валерьевна Федотова и директор ЦМП «Иволга» Инна Борисовна Сотская.

Цели и задачи мероприятия - привлечение молодежи к систематическим занятиям спортивным туризмом, пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших команд Конаковского района.

Всего в соревнованиях участвовали 13 команд учащихся в двух возрастных категориях школ г. Конаково, п. Озерки, д. Мокшино, с. Дмитрова Гора, а также Конаковского и Редкинского колледжей.

Участники соревновались в ориентировании, в плетении узлов, проходили «Поляну заданий». Ориентирование в заданном направлении (спринт) заключалось в том, что каждому участнику нужно было отметиться на каждом контрольном пункте в определенной последовательности. В «Конкурсе узлов» контрольное время – 1 минута, участвовала вся команда. Оценивались правильность завязывания узлов (неправильно завязанный узел - штраф 2 балла, отсутствие контрольного узла - штраф 1 балл). Возможные узлы: «встречный», «встречная восьмёрка», «булинь», «двойной проводник» («заячьи уши»), «австрийский проводник», «стремя», «пруссик», «грейпвайн».

В конкурсе «Спортивные условные знаки» участвовала вся команда. Оценивалась верность ответов. В определении азимута на местности, на карте и определении расстояния на карте также участвовала вся команда.

Победители и призеры определялись как в каждом конкурсе, так и по сумме очков. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждались кубками, медалями и дипломами.

Первое место заняла команда учащихся «Ближние горки» с. Дмитрова Гора в возрастной группе от 2007 г.р. и старше и команда «Триумф 2» средней школы №2 г. Конаково в возрастной группе от 2008 г.р. и младше.

Второе место – команда «Триумф» средней школы №2 г. Конаково в возрастной группе от 2007 г.р. и старше и команда «Вертикаль» средней школы п. Озерки в возрастной группе от 2008 г.р. и младше.

Третье место – команда «Звезда» средней школы п. Мокшино в возрастной группе от 2007 г.р. и старше и команда «Прометей» средней школы №6 г. Конаково в возрастной группе от 2008 г.р. и младше.

В соревнованиях «Поляна знаний» победили младшая команда средней школы №2 г. Конаково и старшая команда учащихся с. Дмитрова Гора. В соревнованиях на прохождение КТМ победили младшая группа средней школы п. Озерки и старшая группа с. Дмитрова Гора.

В ориентировании на местности победили старшая группа средней школы №2 г. Конаково и команда «Отважные» средней школы №1 г. Конаково в возрастной группе от 2007 г.р. и старше.

Людмила Кикало.