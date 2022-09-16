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24 сентября в Конаковском районе на территории EVENT-отеля «Конаково Ривер Клаб» пройдет уже ставший традиционным фестиваль «Верещагин СырFest -2022», который объединит экспертов и профессионалов сыроварения, представителей частного сыроделия, а также всех любителей сыра. Впервые на конаковской земле это увлекательное событие состоялось в 2018 году.
Приглашаем жителей и гостей района принять участие в этом ярком масштабном событии!
Для всех желающих посетить фестиваль
с центральной площади города будет
организован бесплатный трансфер:
с 10 до 21 часа, каждые 15 минут (ПЕРЕРЫВ С 12.45 ДО 14.00).
Из «Конаково Ривер Клаб» транспорт будет
отправляться также каждые 15 минут
с 10.20 до 21.45 (ПЕРЕРЫВ С 13.05 ДО 14.20).
Рекомендуем оставить свои любимые автомобили дома. Насладитесь отдыхом по-настоящему, добравшись до площадки фестиваля на брендированном автобусе!
Посетителей ожидают насыщенная развлекательная программа, дегустации, выступления творческих коллективов, мастер-классы.
На протяжении всего дня будет работать фуд-корт в тематике фестиваля.
Кроме того, все желающие смогут попробовать блюдо фестиваля.