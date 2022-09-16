24 сентября в Конаковском районе на территории EVENT-отеля «Конаково Ривер Клаб» пройдет уже ставший традиционным фестиваль «Верещагин СырFest -2022», который объединит экспертов и профессионалов сыроварения, представителей частного сыроделия, а также всех любителей сыра. Впервые на конаковской земле это увлекательное событие состоялось в 2018 году.

Приглашаем жителей и гостей района принять участие в этом ярком масштабном событии!

Для всех желающих посетить фестиваль

с центральной площади города будет

организован бесплатный трансфер:

с 10 до 21 часа, каждые 15 минут (ПЕРЕРЫВ С 12.45 ДО 14.00).

Из «Конаково Ривер Клаб» транспорт будет

отправляться также каждые 15 минут

с 10.20 до 21.45 (ПЕРЕРЫВ С 13.05 ДО 14.20).

Рекомендуем оставить свои любимые автомобили дома. Насладитесь отдыхом по-настоящему, добравшись до площадки фестиваля на брендированном автобусе!

Посетителей ожидают насыщенная развлекательная программа, дегустации, выступления творческих коллективов, мастер-классы.

На протяжении всего дня будет работать фуд-корт в тематике фестиваля.

Кроме того, все желающие смогут попробовать блюдо фестиваля.