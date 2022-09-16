тверская губерния

Губернатор Игорь Руденя посетил логистический

комплекс «АвтоВАЗа» в Калининском районе

В Калининском районе губернатор Игорь Руденя посетил логистический комплекс концерна «АвтоВАЗ», введенный в эксплуатацию в 2021 году. Инвестиционный проект реализован Торговой компанией «Альфа».

На встрече с президентом АО «АвтоВАЗ» Максимом Соколовым глава региона обсудил перспективы сотрудничества, включая расширение мощностей комплекса.

Логистический центр «АвтоВАЗа» площадью 25 тыс. квадратных метров находится на федеральной трассе М-10 под Тверью, что позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, оперативно доставлять грузы дилерской сети LADA в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города.

На складе комплекса внедрены современные решения. Игорю Рудене продемонстрировали возможности технологии голосового отбора. Она применяется для повышения производительности: быстрой сборки товаров, снижения количества ошибок. В работе на складе также используются экзоскелеты.



«Это новый уровень работы бизнеса, – отметил Игорь Руденя по итогам посещения комплекса. – Хочу отметить высокий уровень автоматизации.

Важно, что это отечественные решения. Сегодня мы также объявляем о решении по строительству второй очереди. Это возможность создать новые рабочие места с достойной заработной платой. Занимаясь развитием производственной базы, мы получаем хороший плацдарм для обучения молодежи, которая может проходить здесь практику.

А для "АвтоВАЗа" создавать резерв сотрудников». В ходе строительства действующего логистического комплекса при поддержке Правительства региона обеспечено электро-, водоснабжение и водоотведение площадки.

Планируется реконструкция дороги, ведущей к складу. Это позволит обеспечить удобную транспортную связь комплекса и промплощадки «Раслово» с федеральными магистралями.

Инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного, что позволит получить ряд преференций.

На рабочей встрече Игорь Руденя и Максим Соколов детально обсудили реализацию планов по расширению логистического комплекса.

Регион также готов развивать взаимодействие с привлечением предприятий Верхневолжья. Производства области могут поставлять комплектующие «АвтоВАЗу».

Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества с «АвтоВАЗом» в рамках регионального проекта по поддержке многодетных семей в приобретении автомобиля.

Губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии нового

здания Главного центра обработки данных Федеральной

таможенной службы России в Твери



В Твери состоялось торжественное открытие нового здания Главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы России. Участие в мероприятии приняли губернатор Игорь Руденя, руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин. Флагманский дата-центр, обеспечивающий полномасштабную цифровизацию деятельности таможенных органов страны, создается в Твери по поручению Президента России Владимира Путина.

Глава региона и руководитель Федеральной таможенной службы России осмотрели серверную, помещения главного распорядительного щита, генераторную и диспетчерский пункт.

Главный центр обработки данных Федеральной таможенной службы России в Твери станет основной площадкой централизованной обработки данных, поступающих от таможенных органов. В задачи центра войдет обеспечение непрерывности работы информационных систем.



На данный момент завершен первый этап создания Главного центра обработки данных ФТС России. Два заключительных этапа по оснащению центра IT-инфраструктурой должны быть завершены к 2023 году.

Губернатор Игорь Руденя провел заседание

президиума Правительства Тверской области

На заседании рассмотрены вопросы градостроительной деятельности, социального блока, сохранения природных ресурсов Верхневолжья. Несколько вопросов повестки касались повышения оплаты труда специалистов разных сфер.

Одобрены изменения в положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в отдельных организациях сферы образования. Принято решение о повышении надбавок молодым педагогам до 100 процентов должностного оклада (ранее было 50 процентов). Установлен предельный возраст получения такой надбавки – 35 лет.

С 1 октября 2022 года увеличится гарантированная часть заработной платы работников организаций сферы образования за счет повышения размеров должностных окладов на 4 процента. Соответственно вырастет надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам.

Также установят фиксированную надбавку за классное руководство и кураторство в учреждениях среднего профессионального образования в размере 1500 рублей.

Эти изменения коснутся более 1800 работников сферы образования Верхневолжья.

Кроме того, обсуждалась индексация должностных окладов сотрудников ГКУ «Организатор перевозок Тверской области».

На заседании утверждены новые особо охраняемые природные территории Верхневолжья.

Статус природного заказника получат лесные массивы площадью 1,3 тыс. га на водоразделе рек Чичатка и Шесница в Жарковском округе, а также массивы на реке Борсовка площадью 566 га в Западнодвинском округе. Памятник природы появится в Торопецком округе – лес у озера Слободское площадью 78 га.

Игорь Руденя поручил проработать вопрос о размещении на информационных табличках возле памятников природы QR кодов, отсылающих на сайты областных министерств туризма, природных ресурсов и экологии, где должна быть размещена информация об этих объектах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.