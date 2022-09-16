МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Спортивный интерес



С началом нового учебного года многие родители задумываются о дополнительном образовании для своих детей и выбирают спортивное направление. Это неудивительно, жители Конаковского района любят спорт! Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 31 842 человека. Взрослым остается только решить: какой спорт выбрать для своего ребёнка и какому тренеру доверить свое чадо?

За ответом на этот вопрос мы обратились к заведующей отделом молодежной политики, культуры и спорта Конаковского района Александре Федотовой.

- Александра Валерьевна, расскажите, сколько у нас учреждений спортивной направленности, какие школы функционируют в Конаковском районе?

- В Конаковском районе четыре спортивных школы: МБУ ДО ДЮСШ "Единоборств" Конаковского района, МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" Конаковского района, МБУ ДО ДЮСШ № 14 Конаковского района, СШ "Конаковский лед" г. Конаково. Каждая из школ имеет лицензию на ведение деятельности, все тренеры - преподаватели с профессиональным спортивным или педагогическим образованием, имеют опыт работы, звания, тренерскую категорию, раз в три года проходят переподготовку в университетах и высших учебных центрах по подготовке усовершенствования педагогов, знают стандарты, знают федеральный закон о физической культуре и спорте, умеют обращаться с детьми и все профессионалы в своей области.



- В последнее время в районе появляется все больше частных спортивных кружков и секций, работающих на коммерческой основе и не имеющих отношения к спортивной школе.

- В объявлениях о наборе в частные спортивные секции обещают обучение у лучших спортсменов страны, чемпионов всего. Родителям проверить такого наставника и убедиться, что это действительно тренер, а не случайный человек, желающий заработать на детском здоровье, непросто. В наших же спортивных школах работают профессионалы, грамотные и опытные. Я сама более 30 лет работаю тренером по самбо в ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района, раз в три года прохожу переподготовку и сдаю экзамены. А дети, которые занимаются в спортшколах, ежегодно проходят медицинское обследование в областном и районном спортивном диспансере, их не допустят к занятиям и соревнованиям без медицинской справки, на каждого ребенка целая картотека документов, ведется большая работа, и не только в учебное время, летом организуются спортивные лагеря с дневным пребыванием детей, а также палаточные и учебно-тренировочные сборы. Спортсмены из школ, учредителем которых является администрация Конаковского района, выезжают бесплатно на соревнования за счет средств из местного бюджета.

- А учитываются ли результаты тех, кто занимается не в спортивных школах?

- Учитываются результаты только тех, кто занимается в спортивных клубах и секциях, входящих в статистический реестр учреждений спортивной направленности на территории нашего муниципального района, имеет документацию (устав клуба или положение, в котором прописаны виды спорта, где тренеры и преподаватели имеют разрешение от Федерации Тверской области (по виду спорта) Тверской области на ведение деятельности), те, кто официально заявлен в календарном плане спортивно-массовых мероприятий Конаковского муниципального района и выступает за честь Конаковского района и Тверской области.

- Как район поощряет тех, кто успешно выступает, и тех, кто успешно тренирует, мотивирует на победу?

- Спортсменов Конаковского района награждают за спортивные достижения по результатам года, администрация Конаковского района вручает им подарки. В каждой спортивной школе есть спортсмены-инструкторы, которые за свои результаты получают зарплату, помогают тренерам, являются наставниками для новичков. Членам сборной России выделяются губернаторская премия и стипендия ежегодно, также их экипируют.

- Часто можно услышать от родителей: спорт - это дорого.

- "Олимп" и ДЮСШ-14 все занятия проводят бесплатно, набор в "Конаковский лед" - бесплатно. В ДЮСШ "Единоборств" группы спортивно-оздоровительные, те, кто не имеет разрядов, занимаются платно, но родительская плата составляет 1000 рублей, проходит через банк и по договору, а с 10 лет все дети занимаются уже бесплатно.

- Каким должен быть хороший спортивный тренер?

- Тренер должен иметь высшее образование или среднее профессиональное в области физкультуры и спорта по направлению. Любить детей, быть порядочным, воспитанным, вежливым. Тренер - это специалист, профессионально занимающийся воспитанием детей, и считаю, что тренером себя может назвать не каждый, а лишь тот, кто имеет образование, тот, кто работает в учреждении, которое имеет лицензию на определенный вид спорта и вид деятельности.

- На что ориентироваться родителям при выборе секции?

- Ошибочно мнение некоторых родителей, что если бесплатно или недорого, то плохо! Приводите детей в любую из наших спортивных школ, в них работают тренеры с большой буквы, они работают с душой, выкладываясь по полной. Есть те, кто много лет предан своему делу, тренирует, выезжает на соревнования, работает без выходных, порой приезжая с соревнований без сил и голоса, болеют и переживают за каждого своего ученика! И результаты их работы говорят сами за себя. Нашими тренерами подготовлено 2411 массовых разрядов. За 2021 год на высшие ступени пьедестала мировых и европейских первенств и чемпионатов поднялись шесть наших спортсменов. Подготовлено 32 призера первенств и чемпионатов страны, 23 призера кубков России, 34 спортсмена стали призерами и победителями международных соревнований, 24 - призерами первенств Центрального федерального округа. 16 ребят выполнили звание кандидата в мастера спорта России, одному спортсмену присвоено звание «Мастер спорта России».

В спортивную школу «Конаковский лед» на отделения «Хоккей» и «Фигурное катание на коньках» приглашаются дети 4 - 6 лет. Для зачисления ребенка в спортивные секции необходимо представить следующие документы: копию свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (обязательна регистрация в г. Конаково или Конаковском районе); копию паспорта одного из родителей (законных представителей); медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий избранным видом спорта. Документы принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (перерыв на обед 13 до 14 часов). Подробная информация о школе на сайте: http://school-konled.ru/

МБУ ДО “ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района» (ФОК на ул. Баскакова) проводит набор детей на новый 2022-23 учебный год: самбо (с 6 до 18 лет), джиу-джитсу (с 7 до 10 лет). В спортивно-оздоровительные группы по дополнительным, общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта на платной основе; в группы по дополнительным предпрофесиональным программам и программам спортивной подготовки на бесплатной основе. Справки по телефонам 8 (48242)3-70-33; 4-03-29, адрес: Тверская область, город Конаково, ул. Баскакова, 20 «А», почта: sambokonakovo@rambler.ru

В спортивную школу МБУ ДЮСШ №14 по вольной борьбе Конаковского района по направлению «Вольная борьба» принимаются дети с 6 до 18 лет. Занятия проводятся на базе ГБОУ СОШ д. Мокшино; МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский; МБОУ СОШ с. Завидово; МУ Дом культуры «Химик» Редкино; РОЗ Спорткомплекс Редкино; МБОУ СОШ п. Озерки; МБОУ СОШ п. Козлово; МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский; МБОУ СОШ с. Городня. Занятия проводятся бесплатно. Обучение проводят тренеры-преподаватели высшей и первой категории. Вся информация на сайте спортивной школы: http://dyussh-14.tver.sportsng.ru/ Телефон для справок 8-905-602-60-40 (Иванушкин Михаил Геннадьевич).

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» объявляет набор в следующие секции: баскетбол (с 7 лет); водно-моторный спорт (с 7 лет); легкая атлетика (с 7 лет); лыжные гонки (с 7 лет); настольный теннис (с 7 лет); парусный спорт (с 7 лет, умение плавать), футбол (с 7 лет), шахматы (с 7 лет). Обращаться по адресу: г. Конаково, ул. Строителей, д. 15. Телефон 3-28-48.