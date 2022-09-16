Весь сентябрь в МБДОУ детский сад №9 г. Конаково проводится ряд профилактических мероприятий в рамках «Кампании по профилактике детского травматизма».



Среди всех мероприятий начала сентября ярче всего прошло развлечение во второй младшей группе №3 «Будь внимателен на дороге». Воспитатели играли с детьми в веселые игры на внимание «Воробышки и автомобиль», «Вышли дети в садик», «Чья машина появится первой», «Пешехода пропускаем». Наши малыши почувствовали себя участниками дорожного движения и познакомились с «зеброй» и сигналами светофора, рассмотрели жезл регулировщика.

Очень интересно было и детям старшей группы компенсирующей направленности № 2 для детей с тяжелыми нарушениями речи на тематическом занятии «Безопасность у нас дома», ведь они в игровой форме познакомились с основными правилами безопасности в помещении.

Незнакомцы, звонящие в дверь, балконы и открытые окна - со всеми этими опасностями ребят познакомили Аркадий Паровозов из одноименного мультфильма и кукла Маша, которая благодаря ребятам теперь тоже знает все о безопасности!

В средней, старшей и подготовительных группах проведены тематические физкультурные досуги «Мы дружим с ПДД». Ребята повторяли правила дорожного движения вместе с Незнайкой, узнали много нового о правилах безопасного поведения на дороге.

Было весело и интересно!

Е. КОМИНА, старший воспитатель МБДОУ д/с №9 г. Конаково.