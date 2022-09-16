27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники детских садов, ветераны дошкольного

образования Тверской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша преданность призванию воспитания самых юных жителей Верхневолжья, душевная щедрость, доброта, любовь и забота поистине безграничны. Вы помогаете детям познавать огромный мир, открывать способности и таланты, становиться достойными гражданами нашей страны.

Сегодня на государственном и региональном уровнях самое пристальное внимание уделяется развитию системы дошкольного образования. Строятся новые детские сады, укрепляется материально-техническая база действующих учреждений, обновляется игровое оборудование, создаются достойные условия для работы специалистов отрасли.

Спасибо вам за вашу теплоту, сердечность и внимание, которые вы дарите каждому воспитаннику. Уверен, что они всегда будут с теплотой и благодарностью вспоминать своих первых наставников.

Желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном труде!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных

учреждений и ветераны педагогического труда Конаковского района!

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя! Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера и здоровья, формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости. Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда. Выражаем всем работникам дошкольных учреждений нашего района огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о детях. Желаем дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

ЕЕ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ДЕТИ

27 сентября отмечается День дошкольного работника. Этот молодой праздник проходит на официальном уровне с 2009 года. Лучших сотрудников дошкольных учреждений награждают грамотами за выдающиеся достижения в работе.

В канун праздника в Тверской области завершился региональный педагогический конкурс для педагогов «Святые и святыни тверской земли». Цель конкурса - привлечение педагогической общественности к культурно-историческому наследию Тверской области. В нем приняли участие воспитатели и узкие специалисты дошкольных образовательных организаций, педагоги светских, православных и воскресных школ из Твери, Конакова, Кимр, ЗАТО «Озерный», Нелидова, Максатихи и др. На конкурс были представлены 32 методические разработки: конспекты занятий, внеклассные мероприятия, классные часы, сценарии праздников.

Приятно, что в канун профессионального праздника победительницей конкурса стала воспитательница МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково Светлана Дмитриева.

Светлана Александровна заняла 1 место за сценарий праздника «Святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская».

Светлана Дмитриева в 1996 году с отличием окончила Торжокское ордена Трудового Красного Знамени педагогическое училище, работала классным руководителем в средней школе №2, сейчас воспитатель высшей квалификационной категории, ведущий педагог-наставник детского сада «Журавушка». Заведующая детским учреждением Елена Викторовна Лишанова характеризует

Светлану Александровну как ответственного и творческого работника, которую любят дети, родители и коллеги.

Она всегда находит интересные занятия для детей. За свой труд награждена Почётными грамотами управления образования администрации Конаковского района, Почетной грамотой Законодательного собрания Тверской области, Почетной грамотой департамента образования Тверской области, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Имеет звание «Почетный работник науки и образования Тверской области».

Светлана Дмитриева – победитель фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений Конаковского района в 2019 году «Солнышко в ладошках», победитель муниципального этапа Конаковского района «Воспитатель года» 2010 года, в региональном этапе получила специальный приз жюри, два гран-при конкурса «Парад малышковых войск».

Поздравляем Светлану Александровну с победой и всех дошкольных работников с профессиональным праздником!

Спасибо вам за теплоту и заботу, что вы дарите детям!

Пусть работа с ними дарит массу положительных эмоций и замечательных идей.

Людмила Кикало.

Фото Д. Насонова.