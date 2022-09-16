Трава вместо шламоотвала

14 сентября на Конаковской ГРЭС состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению экологического проекта по ликвидации шламоотвала.



В ходе мероприятия представители электростанции, администраций г. Конаково и Конаковского района, правительства Тверской области, а также блогеры и журналисты вручную засеяли семенами луговых трав последний гектар шламоотвала, созданного в 1964 году. Его ликвидация стала одним из самых масштабных экологических проектов, реализованных ПАО «Энел Россия» на электростанции.

«Реализация проекта позволила оптимизировать производственные процессы Конаковской ГРЭС и восстановить состояние земель, ранее занятых шламоотвалом. Одной из наших важнейших задач было улучшение состояния окружающей среды, что соответствует устойчивой бизнес-модели компании, в основе которой лежит ответственное отношение к окружающей нас экосистеме и минимизация влияния на нее в ходе производственной деятельности», - сообщил директор филиала Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия» Илья Новожилов.

В ходе выполнения работ территория бывшего шламоотвала была очищена от 12,7 тысячи тонн ранее размещенных отходов. Еще около 8 тысяч тонн отходов, образовавшихся в ходе работ по демонтажу шламоотвала, ответственно утилизированы, а большая часть из них передана для вторичного использования. Шламоотвал Конаковской ГРЭС представлял собой 6 карт (крупных емкостей) с асфальтобетонным покрытием общей площадью 8 га с полезной емкостью 90000 куб. м.

В течение полувека здесь размещалась зола, образованная в результате сжигания мазута, использовавшегося как основное топливо до начала 2000-х годов. При сжигании мазута в технологическом цикле на поверхностях нагрева котлов электростанции оседала зола, которую при техническом обслуживании отмывали водой. Отмывочные воды направлялись в бак и далее на шламоотвал, где оставалась смытая с оборудования зола.

Возможность исключения шламоотвала из производственного цикла электростанции возникла по мере отказа от использования мазута в качестве основного и вспомогательного топлива – сейчас Конаковская ГРЭС работает на газе.

Проект по ликвидации шламоотвала был запущен в 2013 году и завершен в сентябре 2022 года. В результате демонтажа конструкций шламоотвала образовано около 8 тысяч тонн отходов и остатков асфальтобетонных конструкций. Из них 46 процентов (это все остатки от демонтажа конструкций) были переданы на вторичное использование для производства асфальтобетонных смесей. 52 процента переданы специализированной организации для использования в деятельности по удалению посторонних примесей из воды. Общий объем инвестиций ПАО «Энел Россия» в проект по ликвидации шламоотвала составил порядка 150 млн. рублей.

На Конаковской ГРЭС системно применяется устойчивая бизнес-модель ПАО «Энел Россия» и внедряется ответственное отношение к окружающей среде. Среди других экологических инициатив можно отметить установку рыбозащитных комплексов на береговых насосных станциях ГРЭС, направленную на сохранение водных биологических ресурсов р. Волги, а также ряд решений, обеспечивающих безопасную среду для обитания чаек. На электростанции крайне бережно относятся и к водным ресурсам.

В рамках кампании по оптимизации водопотребления и водоотведения металлические промводоводы артезианской воды заменены на новые пластиковые, что позволило значительно сократить прямые потери воды в окружающую среду.

Кроме того, на энергоблоке № 2 внедрено программное обеспечение «Советчик», позволяющее рационально расходовать техническую воду, используемую для работы оборудования.

Подготовила Людмила Кикало.

Фото Дениса Насонова.