ЧУДЕСНОЕ ОБРЕТЕНИЕ СМОЛЕНСКОЙ КОРЧЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

14 ноября 2019 года настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке в г. Москве протоиерей Феодор Бородин сообщил своим прихожанам радостную весть, что в их храме появилась чудотворная Смоленская икона Божией Матери. Эта икона не раз спасала Верхневолжье от эпидемий и несчастий. Ее передал в дар один прихожанин храма.



Он купил старый бревенчатый дом в селе Федоровское Конаковского района, где на чердаке хранилась икона большого размера, явно церковная. И, конечно, иконе требовалась серьезная реставрация. А прежний хозяин дома пояснил, что икона происходит из Спасо-Преображенского собора (1856 г.) города Корчевы и считается чудотворной. В мае 1937 года Корчева (1781 г.) оказалась под водами Иваньковского водохранилища, а Спасо-Преображенский собор перед затоплением города был взорван. На его месте образовался небольшой островок, где сейчас очень много битого красного кирпича, камней и небольшой створный знак. В то время все жители Корчевы были переселены в Конаково и ближайшие деревни, а чудотворная икона Смоленской Божией Матери была перевезена в храм Успения Пресвятой Богородицы села Федоровское (Дмитровогорское сельское поселение). Но вскоре и над федоровским храмом надругалась богоборческая власть, и он был закрыт. Все церковное имущество было изъято, а многие иконы сельчане чудом разобрали по домам, тем самым спасли их от надругательства. Вот так и передали чудотворную икону дальше, но теперь уже в Москву.

18 сентября 2022 года, по благословению Митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, состоялась паломническая поездка прихожан храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке г. Москвы во главе с клириком храма иереем Павлом Каледой на место разрушенного Спасо-Преображенского собора. В первый день поездки гостей встретил настоятель храма прп. Сергия Радонежского в с. Дмитрова Гора иерей Антоний Богдюн. Он благословил и проводил паломников в лодочный поход к месту, где когда-то находился Спасо-Преображенский собор. На маленьком островке прихожане отслужили молебен Божией Матери. На второй день поездки паломники приехали в храм прп. Сергия Радонежского с. Дмитрова Гора и приняли участие в Божественной литургии, где отцу Антонию сослужил иерей Павел Каледа. По завершении утренней службы гости приняли участие в молебне по случаю открытия нового учебного года в Воскресной школе, и, конечно, потом была организована интересная обзорная экскурсия по музею краеведения «Родимая сторонушка». Отобедав в трапезной храма, все паломники во главе с отцом Антонием выдвинулись в село Федоровское, где сейчас восстанавливают храм Успения Пресвятой Богородицы, там также отслужили молебен Матери Божией.

Два насыщенных дня пролетели, как один миг. После паломнической поездки у всех остались лёгкая усталость и только приятные впечатления. Гости благодарили принимающую сторону - отца Антония и матушку Галину за добрый и радушный прием.

Михаил Семенов, краевед.