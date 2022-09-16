Финалистом Всероссийского конкурса стал юный музыкант из Конаковского района. В пятницу, 16 сентября в Российской Академии музыкального искусства имени Гнесиных состоялся финал Всероссийского конкурса «Нас 20 миллионов», созданный в рамках проекта поиска, поддержки и развития талантливых детей и молодежи в области искусства «Мост в будущее».



Сезон 2022 года проходил исключительно для молодежи Тверской области. Председатель жюри конкурса - профессор Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского, заслуженная артистка Российской Федерации Полина Викторовна Федотова. По итогам двух туров финалистом конкурса с ансамблевой пьесой композиторов Л. Левиной и О. Кравчук стал наш замечательный ученик Вячеслав Борздов (класс преподавателя Светланы Ивановны Симановой).

Слава был приглашен на индивидуальный мастер-класс доцента кафедры баяна и аккордеона Академии Семена Владимировича Шмелькова и получил от него ценные советы по развитию техники, темпоритму, выразительности исполнения. Семен Владимирович отметил слаженный дуэт исполнителей, а второй дуэт, «Поёт баян», признал как хорошо подготовленную пьесу, не требующую доработки. Благодарны директору проекта ФРК «Во благо» Ирине Долгополовой.

Редкинская детская музыкальная школа.