"Экологический субботник"

В пятницу, 16 сентября, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» МБОУ СОШ п. Озерки провели свой субботник.

Погода подарила нам солнечные дни. Работники школы, учащиеся дружно вышли на свою территорию. Нами проделана большая работа: убрана вся территория вокруг школы от бытового мусора, опавшей листвы, травы.

Особенность данного мероприятия - активное участие детей, которые вышли по собственному желанию помочь взрослым.

Ведь субботник - это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции.