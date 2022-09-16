"Экологический субботник"

posted by admin on пт, 09/23/2022 - 08:50
В пятницу, 16 сентября, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» МБОУ СОШ п. Озерки  провели свой субботник.  
Погода подарила нам солнечные дни. Работники школы, учащиеся дружно вышли на свою территорию. Нами проделана большая работа: убрана вся территория вокруг школы от бытового мусора, опавшей листвы,  травы. 
Особенность данного мероприятия - активное участие детей, которые вышли по собственному желанию помочь взрослым.  
Ведь субботник - это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции.  
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