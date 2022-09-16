18 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса

и лесоперерабатывающей промышленности Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Тверская область занимает первое место по площади лесов в Центральном федеральном округе. Сохранение и рациональное использование этого природного богатства является залогом экологической безопасности, важным фактором динамичного развития экономики нашего региона.

Благодаря реализации национального проекта «Экология», вашему ответственному труду сегодня Верхневолжье занимает лидирующие позиции в нашей стране по объёмам лесовосстановления. В Тверской области проводится большая работа по формированию современной системы охраны лесов, их защите от пожаров. Приоритетное внимание уделяется реализации проектов глубокой переработки древесины, увеличению выпуска современной продукции.

Благодарю всех специалистов и ветеранов отрасли за высокий профессионализм и преданность делу.

Желаю вам новых успехов в важном труде на благо Верхневолжья и всей России! Здоровья, счастья и всего наилучшего вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Конаковского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников леса! Вы – хранители самого ценного достояния – нашей прекрасной природы, «зеленых легких» планеты!

Именно лес дает людям силы и ощущение гармонии. А наша конаковская земля всегда славилась своей красотой. Сберечь живописную природу района, сохранить ее для потомков – наша общая задача. Это трудная, но благородная работа, и мы благодарим вас за профессионализм, за ваш самоотверженный, честный труд, за верность однажды выбранной профессии. От души выражаем признательность ветеранам лесного хозяйства и лесной промышленности нашего района!

Уважаемые работники леса! Желаем всем вам, чтобы ваш благородный труд всегда был благодарным и приносил огромное удовольствие! Пусть семья и друзья всегда будут вам надежной опорой в жизни! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев,

глава Конаковского района О.В. Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.

День работников лесного хозяйства

Ежегодно в каждое третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают люди очень важной и нелегкой профессии – работники лесного хозяйства.

Из истории известно, что государственная опека лесов началась в 1798 году, а послужил этому указ Императора Павла I от 26 мая. Он повелел учредить особый Департамент по лесным делам. С тех пор прошло более двухсот лет, а наша страна по-прежнему занимает одно из первых мест по численности лесов в мире. На сегодняшний день главным органом лесного хозяйства является Федеральное Агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), а в Тверской области - Министерство лесного хозяйства. Территорию государственного лесного фонда Калининского и Конаковского районов обслуживает ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» всех этих людей объединяет любовь к лесу и своей профессии.

День работников леса – это праздник людей, жизнь которых связана с охраной и приумножением лесных богатств нашей страны, с заготовкой и переработкой древесины.

Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народнохозяйственного комплекса и основа экономической стабильности страны. Лес в России – это бесценный дар природы и величайшее национальное достояние, источник духовного и эмоционального потенциала нации, ее здоровья.

Важнейшими задачами работников лесного хозяйства как раньше, так и по сей день являются рациональное использование древесины, воспроизводство лесов на гарях и вырубках, охрана лесных массивов от вредных организмов и болезней, предотвращение пожаров и нарушения лесного законодательства. В настоящее время перед нами стоят непростые задачи по повышению эффективности лесной отрасли. Обеспечить защиту и восстановление лесов мы в состоянии только общими усилиями.

В народе всех работников лесного хозяйства зачастую называют лесниками, хотя в системе лесного хозяйства помимо непосредственно работников лесничеств трудятся и лесоустроители, и лесные пожарные, и работники лесной науки и многие другие. Сегодня хочется всех работников этой сферы, а также бывших работников, ныне находящихся на заслуженном отдыхе, поздравить с профессиональным праздником и пожелать самого крепкого здоровья, процветания, доброты в душе, семейного счастья, стабильного материального заработка, всех благ и пусть всегда зеленеет лес!

В.Е Давыдов, начальник Конаковского отдела лесного хозяйства ГКУ «Тверское лесничество Тверской области».