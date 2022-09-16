ПРАЗДНИК БОГАТОГО УРОЖАЯ

Осень пришла к нам в золотых и багряных одеяньях, на полях и в приусадебных хозяйствах заканчивается сбор урожая. Во все времена люди отмечали окончание летней страды хлебосольными праздниками, где демонстрировали дары природы.

Недаром в народе говорят: «Лето для старанья, а зима для гулянья». Урожай уже собран, можно и песни попеть, да танцы сплясать.

В прошлую субботу, в солнечный осенний день на площади у ДК «Современник» состоялся праздник урожая «Репа-2022». На сцене играл духовой оркестр «Наше время», ставший визитной карточкой районного ДК. На мероприятие гостей зазывали весёлые скоморохи. Из снопов сена, специально привезённых из Юрьево-Девичье, и осенних даров с собственных подворий работники ДК сделали красивую фотозону для всех желающих. На выставке-продаже «Удача с дачи!» можно было купить мёд, саженцы, семена и овощи, полюбоваться букетами осенних цветов и инсталляциями из овощей и фруктов, выращенных на приусадебных участках жителей Конаковского района. Мастерицы клуба досуга «Обаяние» ДК «Современник» провели мастер-классы по вязанию веников и оберегов из соломы, прядению шерсти, вязанию спицами и крючком. Освоить технику валяния из шерсти всем желающим помогли руководители кружков СДК д. Вахонино Ирина Баздрина и Нина Алфёрова. Детям тоже было интересно на празднике урожая, для них была организована детская интерактивная площадка «Юный агроном».

Компетентное жюри в составе: депутата Законодательного Собрания Тверской области Александра Слепышева, заместителя заведующего отделом молодёжной политики, культуры и спорта Людмилы Шапкиной, художественного руководителя ДК «Современник» Натальи Исаковой оценивали работы участников конкурсов «Огородный чемпион», «Лето в банке», «Природная мастерская».

А в это время на сцене развернулось весёлое представление.

Народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» (руководитель Раиса Смирнова) настроил зрителей на весёлый лад, исполнив озорные частушки. Также в концерте приняло участие много талантливой молодёжи: участник детского Образцового театра «Теремок» Александр Ренчинов (руководитель Ольга Бардакова), солистка хореографического ансамбля «Ритм» Ольга Кокушонкова (руководитель Наталья Капитанова), театр танца «Дебют» (руководитель Лариса Мухина), Вероника Поплевина (руководитель Елена Дудинова), Елена Кононова и Дарья Волкова, Анна Липатова и Валерия Забалуева. Свои прекрасные вокальные выступления подарили зрителям солисты ДК Вероника Чайкина и Александр Лисиенков, солист Селиховского ДК Борис Кейля.

Зрителям загадывали загадки про овощные культуры, растущие в наших широтах, и угадавших угощали наливными яблочками. Участники конкурсов представили свои прекрасные букеты и вкусные соленья.

Лариса Меньщикова удивила необыкновенными цветами роскошной будлеи. Этот похожий на сирень кустарник, который растёт обычно на юге и цветёт осенью, женщина выращивает на своём приусадебном участке.

Члены жюри долго совещались и пробовали соленья и решили наградить всех участников конкурса. Им подарили подарки, которые всегда пригодятся на приусадебных участках.

Людмила Кикало, фото Дениса Насонова.