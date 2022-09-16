ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Губернатор Игорь Руденя: Тверская область в ходе голосования

показала пример настоящей консолидации общества

Предварительные итоги Единого дня голосования рассмотрены 12 сентября на встрече Губернатора Игоря Рудени с председателем Избирательной комиссии Тверской области Валентиной Дроновой.

«Перед Единым днем голосования была обеспечена подготовка к выборной кампании в части обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, антитеррористической защищенности. Главным достижением выборов можем считать отсутствие серьезных нарушений, жалоб. Благодарю вас и ваших коллег за проделанную работу, – обратился Игорь Руденя к Валентине Дроновой. – Благодарю граждан, неравнодушных к судьбе своего региона, которые пришли на выборы. Тверская область показала пример настоящей консолидации общества».

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Все выборы на территории Тверской области состоялись, 265 депутатских мандатов замещены

Избирательные кампании Единого дня голосования на территории Тверской области состоялись, все выборы прошли штатно и безопасно, в легитимности их результатов нет никаких сомнений. Избраны все 265 депутатов представительных органов муниципальных образований.

О предварительных результатах состоявшихся голосований на совместной пресс-конференции 12 сентября рассказали председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова и председатель Общественной палаты региона Александр Бутузов.

Крупнейшей избирательной кампанией на территории региона стали выборы депутатов Тверской городской Думы. По результатам обработки 100% избирательных бюллетеней все 25 депутатских мандатов в новом созыве ТГД получат кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия».

В целом по области большинство депутатских мандатов – 220 из 265, или 83%, также достанутся кандидатам, выдвинутым «Единой Россией».

Из 8 политических партий, выдвинувших своих кандидатов, к распределению мандатов допущены также КПРФ (5 мандатов, или 1,8%) и Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» (4 мандата, 1,5%).

Еще одной политической силой, представленной в избранных представительных органах муниципальных образований, станут депутаты, которые шли на выборы самостоятельно. У самовыдвиженцев будет 36 мандатов, или 13% от общего их количества.

По уточненным данным, электоральная активность избирателей на выборах в Тверской области составила 17,49%. Показатель явки избирателей на выборах депутатов Тверской городской Думы составил 12,78%.

В подготовке и проведении кампаний Единого дня голосования на территории Тверской области были задействованы 20 территориальных и 438 участковых избирательных комиссий.

Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова поблагодарила избирателей региона, которые нашли время и возможность для того, чтобы принять участие в голосовании, а также своих коллег, - членов ТИК и УИК, принимавших непосредственное участие в проведении муниципальных выборов.

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов отметил, что на выборах в каждом муниципальном образовании работали общественные наблюдатели.

Мобильные группы Ситуационного центра вели круглосуточный мониторинг хода голосования, работала «Горячая линия» для избирателей.

«Никаких серьезных нарушений, способных как-либо повлиять на результаты выборов, выявлено не было. К нам также не поступило ни одного обращения, связанного с нарушением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул Александр Бутузов.

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

В прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы, прокомментировал ключевые события и решения, принятые на уровне региона в разных сферах.

Игорь Руденя побывал в нескольких муниципалитетах области: Кимрском, Вышневолоцком и Ржевском округах, где посетил учреждения здравоохранения и образования, промышленные предприятия, объекты строительства и ремонта.

В Кимрах вместе с заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым Губернатор ознакомился с ходом строительства детских поликлиник, в Вышнем Волочке – детского сада, в Твери – школы и гребной базы. Объекты вводятся при участии Минобороны России.

Глава региона также ознакомился с реализацией проекта по созданию инновационно-промышленного парка на площадке Савеловского завода.

«Кимры – одно из старейших муниципальных образований, территория с большим потенциалом. Сейчас здесь активно идет благоустройство. Проведен большой объем работ по объектам здравоохранения. Мы вводим новое поколение медицинских учреждений, соответствующих самым высоким стандартам», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор сообщил: в ходе поездки достигнута договоренность о ремонте Гостиного двора и Торговых рядов в Кимрах. Кроме того, Игорь Руденя подтвердил планы по созданию современного бассейна в городе.

В Прямом эфире глава региона прокомментировал решение актуального для жителей города Кимры вопроса: качество водоснабжения. Сейчас в активной фазе находятся подготовительные работы для проведения капитального ремонта дюкера и прилегающей водопроводной сети, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение в городе.

Губернатор также сообщил о назначении на должность Министра культуры Тверской области известной актрисы Ксении Глинка – она родом из города Кимры.

«Ксения Глинка не понаслышке знакома с тверской культурой, прекрасно понимает, что необходимо сделать на нашей земле. Это обращение к нашей истории, традициям, высокое качество представления культуры Верхневолжья на федеральном уровне», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор побывал еще в одном крупном муниципалитете Тверской области – в Ржевском округе, посетил ряд объектов, обновленных по поручениям, данным ранее. Это капитально отремонтированная станция скорой медицинской помощи, новый филиал МФЦ, велопешеходная дорожка от станции «Ржевский мемориал», водозабор, новый филиал МФЦ.

«Ржев сегодня одна из самых динамично развивающихся территорий. Это заслуга и жителей, и депутатов, и руководства округа. Все вместе они составляют единую команду. Ржевский округ сегодня можно назвать одним из лидеров региона по динамике развития», – отметил Игорь Руденя.

В частности, проект ремонта станции СМП в Ржеве планируется применять в других муниципалитетах области. Также Ржев станет вторым после Твери муниципалитетом, где будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи. Сейчас идет ремонт помещений для ЦАОПа на базе поликлиники Ржевской ЦРБ, где также побывал Губернатор.

Ржевский округ активно газифицируется. В Прямом эфире Игорь Руденя сообщил: «Газпромом» принято решение расширить список объектов газификации в Верхневолжье, планируется подписать соглашение о дополнительных объемах газификации.

В эфире также прозвучал видеовопрос от жительницы поселка Победа Ржевского округа Оксана Королёвой. Она поблагодарила Губернатора за помощь в обустройстве столовой в поселковой школе. И обратилась еще с одной просьбой – отремонтировать участок дороги Ржев-Леонтьево к посёлку Победа, по которому проходит школьный и рейсовый маршруты.

Игорь Руденя отметил: поручение проработать вопрос будет дано Министерству транспорта Тверской области, чтобы включить объект в программу дорожных работ в следующем году.

Позитивные преобразования касаются и областного центра. На прошлой неделе в ходе инспекционной поездки по Твери глава региона посетил ряд важных объектов. В том числе дома, построенные для переселения жителей из зданий Морозовского городка. В новые квартиры она начнут въезжать уже в октябре этого года.

В Твери продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов – строительство Западного моста и Детской областной клинической больницы. Капитально ремонтируется знаковый культурный объект – «Дом Ворошиловских стрелков», расположенный на набережной Волги в центре Твери. В микрорайоне «Южный», который активно развивается, строится новый детский сад, который откроет двери для 190 воспитанников. Развиваются производства в торгово-промышленной зоне «Боровлёво-2». В частности, компания ««Милфудс» начала выпуск кофе под маркой Poetti.

Пресс-служба Правительства Тверской области.