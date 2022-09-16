МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

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Уважаемые читатели, редакция газеты «Заря» предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией.

В ней мы совместно с администрацией и депутатами Собрания депутатов Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие службы. Самые интересные из них будут опубликованы в этой рубрике.

Мы не оставим и дальше без внимания ваши обращения в редакцию по телефону 4-20-01 и письма по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, редакция газеты «Заря». Элект­ронные обращения присылайте по адресу: konzarya@yandex.ru. Спасибо за обратную связь!

Выборы состоялись

Всего в Тверской области прошла 21 кампания в 15 муниципалитетах Верхневолжья, замещены 265 мандатов. Из них 220, или 83%, получили кандидаты партии «Единая Россия».

«Прошедшая кампания отмечена минимальным количеством жалоб от избирателей. В Единый день голосования в региональный Избирком не поступило ни одного обращения. Сегодня сомневаться в результатах выборов не приходится. Это, в том числе подтвердили наблюдатели Общественной палаты», – отметила Валентина Дронова.

В Конаковском районе прошли выборы депутатов в сельском поселении «Завидово» и Юрьево- Девичьевском сельском поселении. Электоральная активность избирателей в сельском поселении «Завидово» составила 30, 5%, в Юрьево - Девичьем 40, 38%. Для с равнения- явка на выборах в среднем по области составила 17,49%.

В сельском поселении «Завидово» в новом созыве Совета из 10 замещаемых мандатов восемь получат депутаты, выдвинутые партией Единая Россия» и по одному мандату получат самовыдвиженцы и представитель Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Дмитрий Окороков, участвовавший в выборах в Совет депутатов сельского поселения «Завидово» в Конаковском районе, поставил абсолютный электоральный рекорд этой кампании – за него проголосовали 85,34% избирателей, или 834 человека.

В новом Совете депутатов Юрьево - Девичьевского сельского поселения из семи мандатов пять у «Единой России», два мандата достались самовыдвиженцам.

На выборах в каждом муниципальном образовании работали общественные наблюдатели. Также была обеспечена возможность голосования на дому. Вновь избранные депутаты в ближайшее время уже начнут свою работу. Все предварительные итоги выборов уже размещены на сайте Тверского теризбиркома.

Готов к труду и обороне

10 сентября в Твери, на базе спорткомплекса «Юбилейный» и стадиона имени Вагжанова, прошел региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди коллективов организаций, государственных и муниципальных служащих Верхневолжья.

Фестиваль прошел в регионе во второй раз, впервые такие состязания организованы в 2021 году. Сегодня в нем приняли участие сборные команды от органов государственной и муниципальной власти, а также корпоративные команды различных организаций. В состав каждой команды вошло по четыре человека. В общей сложности участниками стали около 200 человек.

Участникам соревнований предстояло пройти несколько испытаний: поднятие туловища из положения лежа на спине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (или подтягивания из виса на низкой перекладине); наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; стрельба из электронного оружия; бег на длинные дистанции – 2000 м и 3000 м.

По итогам проведения соревнований определены победители в командном и индивидуальном зачетах. При этом командный зачет предусмотрен отдельно для команд государственных, муниципальных служащих и команд иных организаций.

Команда администрации Конаковского района заняла 10 командное место. Состав команды: Светлана Делюкова, Ольга Баринова, Татьяна Писаренко, Юрий Румянцев. Представители команды Сергей Салдин, Екатерина Хорина. Заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко в личном зачете (группа 9, возрастная категория 50-59 лет) стала второй.

Подарок детям

В муниципальных образованиях Тверской области при поддержке регионального бюджета в дошкольных учреждениях обновляют игровые комплексы. В этом году новые игровые площадки появятся в 55 детских садах Верхневолжья, из них 34 – в столице региона.

Новая программа по оснащению муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами запущена в Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит улучшение демографической ситуации, привлекательность региона для молодежи», – считает Игорь Руденя.

– Мы очень рады, - говорят педагоги МБДОУ детского сада №11 «Црр» г.Конаково, - что наш детсад вошел в эту программу. Площадка универсальная, она рассчитана на деток всех возрастов – от трёх до семи лет. Сейчас мы принимаем площадку в эксплуатацию, и скоро наши дети уже смогут на ней играть. Все элементы игрового комплекса не только красочные и удобные, но и безопасные для малышей.

Данная игровая площадка включает 12 объектов, в том числе детский игровой комплекс «Паровоз», современные гимнастические комплексы для занятий физкультурой, песочницу, домик - беседку, другие малые игровые формы.

Элементы являются всесезонными, дети могут играть и заниматься спортом летом и зимой.



Новости района

12 сентября в Мокшинской школе был дан старт уникальному проекту.

«Новая встреча» - это встречи старшеклассников с приглашенными гостями в жанре беседы. Главные герои проекта «Новая встреча» - представители «неакадемических» сфер: бизнеса, менеджмента, государственного управления, инжиниринга, разработки цифровых решений и ресурсов, дизайна, коммуникации и медиа, прикладного искусства, социальных НКО. Это люди, которые привлекли внимание старшеклассников тем, что сумели реализовать себя в жизни.

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14 сентября на Конаковской ГРЭС, одной из крупнейших электростанций Центральной России, прошло мероприятие, посвященное завершению масштабного проекта рекультивации шламоотвала, длившегося восемь лет.

Шламоотвал Конаковской ГРЭС был создан в 1964 году представлял собой 6 крупных емкостей с асфальтобетонным покрытием общей площадью 8 га с полезной емкостью 90 000 м3. В течение полувека здесь размещались зольные отложения, образовавшиеся в результате сжигания мазута – основного топлива станции до начала 2000-х годов.

Проект по ликвидации шламоотвала стартовал в 2013 году и полностью завершен в 2022. Хранившиеся здесь отходы производства были вывезены и размещены на специальных полигонах, все конструкции шламоотвала были демонтированы и отправлены на переработку, после чего использованные земли были рекультивированы и засеяны несколькими видами луговых трав.

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.