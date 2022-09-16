Памяти УЧИТЕЛЯ

10 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски В.Н. Поротникову, учителю НВП МБОУ СОШ №3 г. Конаково.

Владимир Николаевич работал в МБОУ СОШ №3 г. Конаково с 1968 по 1988 год, вел уроки начальной военной подготовки, организовал поисковое движение, сбор материалов для школьного музея. Бывший офицер воспитывал подрастающее поколение в духе патриотизма, недаром многие из учеников Владимира Николаевича стали офицерами. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали ветераны педагогического труда средней школы №3, учителя, выпускники и родственники В.Н. Поротникова. Слово для выступления было предоставлено коллеге Владимира Николаевича - учителю русского языка и литературы Евгении Петровне Кургановой, которая рассказала об организации военно-патриотической игры «Зарница». Выпускница и пионервожатая школы Мария Николаевна Алексашина рассказала присутствующим на церемонии, как Владимир Николаевич инициировал поисковое движение в школе и организовал грандиозную встречу с ветеранами 185-й стрелковой дивизии, которая освобождала город Конаково. Выпускник школы, офицер авиации Сергей Алексеевич Турзин выразил благодарность Владимиру Николаевичу за помощь в выборе жизненного пути.

Дочь Владимира Николаевича Людмила Владимировна поблагодарила за память об отце. Мемориальная доска была открыта по инициативе выпускников и ветеранов педагогического труда в год 105-летней годовщины со дня рождения В.Н. Поротникова.

Н. Железнова, директор МБОУ СОШ №3 г. Конаково.