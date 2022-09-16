85 лет исполнилось конаковской средней школе №2



Все долгие годы со дня основания история этой старейшей школы неотделима от истории конаковской земли. За это время школа выпустила более 4000 учеников, десятки медалистов. Среди выпускников – политики, ученые, успешные бизнесмены и видные общественные деятели.

Первым директором школы №2 (с 1937 года) был А.П. Житников, в военные годы – С.К. Головин, с 1945 года – А.Д. Базанова, с 1951 г. – М.В. Шокин, с 1953 г. – С.В. Осипов, с 1964 г. – А.Г. Выжигин, с 1969 г. – С.В. Комаров, Н.А.Голованникова, 1976-1981 гг. – Г.И. Аксенова, 1984-1991 гг. – Е.А. Рогозина, 1991-1993 гг. – А.П. Брциев, 1993-1997 гг. – Ф.Г. Антонова, 1997-2007 гг. – С.В. Клюшанова, с 2007 г. – Т.В.Суркова, с 2021 г. и.о. директора и директор с 2022 г. – Светлана Валерьевна Бойгулова.

Впервые ученики перешагнули порог школы №2 осенью далекого 1937 года. Тогда вся школа размещалась в трех деревянных зданиях. В одном из строений, одноэтажном, на улице Коммунистической, уроки посещали начальные классы, затем, уже в 60-е годы, здесь был интернат для сельских учеников. Деревянный двухэтажный главный корпус стоял на том самом месте, где впоследствии возвели кирпичное здание, каким оно и сохранилось по настоящее время. В нем обучались ребята средних и старших классов, здесь же находилась школьная библиотека. Еще один корпус, тоже деревянный, располагался на пересечении Пролетарской и Комсомольской улиц. Помимо физкультурного зала и мастерских в нем находились помещения, где проживали учителя и технический персонал, у которых не было собственного жилья.

В годы войны на фронт ушли учителя-мужчины, а выпускные классы состояли в основном из девочек – юношей либо призывали в армию, либо направляли в ремесленные или военные училища. В конце 1941 г. ученики не посещали занятия – во всех корпусах разместили военных. Уроки возобновились в начале 1942 г.

Из воспоминаний выпускницы 1945 г. В. Романовой (Воробьевой): «Мы вдруг стали взрослыми и должны были не только учиться, но и работать в свободное время. У нас не было выходных дней и каникул. В летние месяцы – сушили и грузили торф на 2-м Моховом (в основном для фаянсового завода), заготавливали для школы дрова в лесу, а зимой привозили их на санках.

А рядом с нами были любимые учителя, готовые всегда прийти на помощь и в учебе, и в труде. И во время войны они были особенно внимательны и отзывчивы. Не знаю, откуда брали хлеб, но нам – ученикам – давали его по 100 грамм ежедневно все военные годы. Ведь мы все наполовину были сиротами – наши отцы воевали».

В октябре 1942 г. 13 выпускниц школы №2 отправились в действующую армию. Ведомые любовью к своей стране и стремлением защитить родную землю от фашистов, совсем юные девушки сменили гражданское платье на военную форму. Все они стали сандружинницами 32-й танковой бригады 5-й танковой армии. Солдаты тепло называли их «конаковскими девчатами», как могли, пытались уберечь от жестокостей войны и фронтовых невзгод. Домой вернулись не все. Свои молодые жизни отдали в борьбе за свободу Родины, за мирное небо над головой, Шура Киселева, Люба Ясинская, Тоня Бобкова.

Младший сержант Киселева погибла в октябре 1943 г. от руки фашистов, поджегших скирд соломы, в котором Шура была вместе с ранеными советскими танкистами. Люба Ясинская погибла месяцем позже Шуры Киселевой от разорвавшегося снаряда, угодившего в танк, на броне которого и находилась девушка. После гибели подруги Тоня Бобкова настояла, чтобы командование перевело ее на место Любы.

Младший сержант Бобкова погибла от взрыва мины под Борисовом (Белоруссия) в июне 1944 г. Девушки вытащили с полей сражений сотни раненых. Их жертва навсегда останется в памяти выживших и их потомков. Их трагическую судьбу впервые поведал читателям «Зари» Николай Павлович Свешников в очерке «Отважные землячки».

Бывший заместитель командующего 5-й гвардейской танковой армии Ф.И. Галкин написал в память о девушках книгу «Крепче стали».

Из воспоминаний С. Бабушкиной, выпускницы школы №2: «Я заглянула в семейный альбом, и на глаза мне попалось старое фото учителей нашей школы 1951 г., где тогда работала и моя мама Надежда Григорьевна Баринова. Какие же здесь все молодые и красивые! Отважное и честное поколение, пережившее Великую Отечественную Войну».

1976 г. стал для школы знаменательным. 1 сентября ученики переступили порог нового кирпичного здания школы.

С 2009 года на базе школы №2 функционирует Центр дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Прошло долгих 85 лет. Сменялись директора, педагогические коллективы... Каждый вносил бесценный вклад в работу с подрастающим поколением. Но неизменно все эти годы тысячам учеников передавались от учителей школьные традиции, почтение к истории своей страны и любовь к Родине. Искренне поздравляем учащихся, их родителей и преподавателей с юбилеем любимой школы!

Подготовила Татьяна Крыльцова.