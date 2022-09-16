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В Конаковском районе прошел II многожанровый, межпоселенческий фестиваль творческих коллективов «В кругу друзей».
Он состоялся в сельском поселении "Завидово" уже во второй раз. Свои концертные номера показали творческие коллективы и солисты городских и сельских поселений района.
Организатором фестиваля является администрация, Совет депутатов с/п "Завидово" и МБУ «Досуговый центр». В нём приняли участие талантливые жители города Конаково, посёлков Изоплит, Редкино, Ручьи, сёл Селихово, Юрьево-Девичье, Дмитрова Гора, Завидово, деревень Вахонино и Мокшино.
С приветственным словом к участникам и зрителям обратился глава администрации Алексей Пляскин. В своей речи он отметил, насколько необходимы единение и дружба между поселениями. Общие трудовые и творческие успехи создают благоприятную репутацию всей окрестной земле.
Сегодня Завидово - это уникальный для России проект развития территории, на которой возводится поселение нового типа для комфортной жизни и успешной работы.
Благочинный Конаковского церковного округа, настоятель Успенской церкви села Завидово протоиерей Пётр Дубяго поздравил всех собравшихся с праздником талантов творческих коллективов. Для Завидово сентябрь - особо значимый месяц: уборка урожая, подведение итогов выращенного урожая. И очень правильное решение приняли местные власти — проводить в это время показательные выступления творческих коллективов.
В программе фестиваля звучали русские народные и эстрадные песни, танцевальные и цирковые номера вызывали восторг зрителей, дети читали стихи и прозу. Для детей организаторы праздника установили различные интересные аттракционы и провели мастер-классы.
Награждение руководителей творческих коллективов, участников конкурса, конаковских умельцев было встречено собравшимися тепло и благодарно.
А в завершение праздника по давней русской традиции все вместе пили чай из самовара.
Русские пироги с разнообразными начинками, которые испекли завидовские мастерицы, стали приятным и вкусным угощением для всех и каждого.
Т. ВЕРЕСОВА.