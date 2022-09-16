100 лет со дня создания санитарно-эпидемиологической службы России

В начале 20-х годов прошлого века страна, прошедшая войны, находилась в разрухе. Оспа, холера, сыпной тиф, малярия, туберкулез – эти и многие другие инфекции уносили жизни тысяч людей. Обстановка требовала немедленных и эффективных мер. 15 сентября 1922 года Советом народных депутатов был принят декрет «О санитарных органах республики». Эту дату и считают днем образования санитарно-эпидемиологической службы России. За 100 лет эта структура прошла несколько этапов своего развития, укрепления и совершенствования, год от года росла материально-техническая база, создавая высококвалифицированный кадровый потенциал, оперативно и профессионально решая задачи обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны. Рассказать о всех вопросах, которые находятся в компетенции санитарной службы города в одной статье невозможно. За годы своего существования сделано многое для защиты здоровья людей, но и многое еще предстоит сделать. СЭС стояла и стоит на защите здоровья людей, стремится к созданию оптимальных условий жизни, учебы, работы, окружающей среды.

Становление санитарной службы в г. Конаково

Вся история развития и становления СЭС Конаковского района теснейшим образом связана с формированием профилактической медицины в нашей стране.

Начало истории санитарной службы в Конаковском районе ознаменовалось созданием противомалярийной станции, которая располагалась в старом ветхом доме на берегу р. Донховка, где первым госинспектором работала Комарова Александра Алексеевна. Развитие санитарно-эпидемиологического дела началось с практической борьбы с малярией. Отсутствие гигиенических знаний на основе общей нищеты не давало никакого орудия для защиты от эпидемий и других губительных влияний внешней среды. Работники станции активно проводили мероприятия по нефтеванию водоемов от личинок малярийных комаров.

Противоэпидемические мероприятия осуществлялись с использованием гужевого транспорта и пешком, независимо от удаленности населенного пункта. Истинным бичом населения района были такие инфекционные заболевания, как тиф, малярия, сибирская язва, туляремия, бруцеллез, клещевой энцефалит, кишечные инфекции.

В 1943 году была открыта бактериологическая лаборатория, где первым лаборантом-бактериологом работала Терг Анастасия Николаевна. В этот период деятельность практически проводилась по эпидемиологической направленности, так как основной проблемой была борьба с эпидемиями.

Дальнейшее развитие и укрепление СЭС района произошло после принятия в 1951 году Положения о санитарно-эпидемиологической службе. В это время главным врачом работала Шевченко Таисия Сергеевна, которая внесла определенный вклад в организацию и развитие этой структуры.

Улучшилось санитарное состояние территории, снизилась инфекционная заболеваемость. Весьма слабо были развиты специальные виды санитарного надзора, и недостаточным было санитарное обслуживание населения в сельской местности, не было специалистов, не сформированы отделы. Бурное развитие г. Конаково приходится на 60 – 70 годы. В это время строятся крупные промышленные предприятия, такие, как ГРЭС, завод стальных конструкций, завод механизированного инструмента, фетровая, тонкосуконная фабрики, завод «Микроприбор» и др. Развивается социальная сфера, сельское хозяйство. На берегу Иваньковского водохранилища строятся здравницы, базы отдыха. Все это требовало улучшения материально-технической базы санитарной службы и решения вопросов кадрового потенциала с целью осуществления контроля за водой, атмосферным воздухом, почвой, за условиями труда в цехах и на производствах, применением пестицидов и минеральных удобрений, в больницах и других объектах.

В 1969 году благодаря усилиям и находчивости Талина Алексея Петровича было построено новое здание санэпидстанции. Начался новый отсчет, новый этап формирования эффективной работы, уровня и качества санитарного надзора. В эти годы активное участие в работе службы принимали также помощники санитарных врачей, которые размещались в участковых больницах четырех поселков; открылся санитарно-эпидемиологический отдел в п. Новозавидовский, где организована работа санитарного врача, трех его помощников и работников дезинфекционного профиля. Активную помощь оказывали общественные санитарные инспектора (ОСИ). К 80-ым годам количество работающих в санэпидстанции достигло 65 человек вместе с дезотделом. В этот период в учреждении работало 11 санитарных врачей, 19 помощников санитарного врача и лаборантов. На высоком профессиональном уровне было организовано дезинфекционное дело.

Руководил работой учреждения с 1963 года по 1991 год главный врач Талин Алексей Петрович, который внес огромный вклад в развитие санитарно-эпидемиологической службы, практически создал ее авторитет, сформировал костяк работников санэпидстанции. Многие годы он был наставником для молодых специалистов, принципиально отстаивал выполнение требований санитарного законодательства в структурах исполнительной власти.

Более 50 лет в службе проработали квалифицированные специалисты, помощники эпидемиолога – Ховрина З.М., Тищенкова, а также Чернышева В.Н., Морозова Е.А., Конюхова Н.И., Мосан Р.И., Алутина Е.М., Капустина Л.И., Богачева Т.А., которые продолжают работать и в настоящее время.

Работа стала проводиться в направлении значительного повышения роли предупредительного санитарного надзора, более широкого осуществления единства санитарной и противоэпидемиологической деятельности. Расширилась номенклатура исследований в лабораториях. Основным направлением стал отказ от массовости исследований – не столько количество, сколько качество.

Укрепилась материально-техническая база, внедрялись новые методики лабораторно-инструментального контроля. Этот период был поиском оптимальной организации осуществления госнадзора. В наличии не было в полном объеме действующих санитарных правил, методических инструкций, это затрудняло деятельность. Динамично и полно нормативная база формировалась в санэпидстанции МСЧ-57, которая относилась к 4-му управлению Министерства здравоохранения. С ней активно сотрудничали по обмену опытом и нормативными документами, проводили совместные проверки.

Апрель 1991 г. открыл новую страницу в истории санитарно-эпидемиологической службы. Впервые за годы ее существования был принят Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который внес принципиальные изменения в содержание госнадзора и обеспечил законодательную основу регулирования общественных отношений в этой области. Этим законом служба была выведена из ведомственного подчинения, переведена на уровень централизованного управления и финансирования из федерального бюджета. Были созданы объективные предпосылки для усиления надзорных функций, ужесточения требовательности к должностным лицам, гражданам и предприятиям за нарушение санитарного законодательства.

Деятельность учреждения в основном была сосредоточена на решении важнейших задач по стабилизации процессов, связанных с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Были определены неотложные меры по предупреждению заболевания дифтерией, активизировалась работа по подготовке районных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны и укрепления здоровья населения. Особенно актуальными стали вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, внедрения основ социально-гигиенического мониторинга.

Вместе с тем стремительные изменения в экономической, социальной сферах, произошедшие в последующие годы потребовали пересмотра ряда положений. Для приведения действующего законодательства в соответствие со сложившейся ситуацией в 1999 г. был переработан и принят Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что имело принципиальное значение.

В соответствии с основными направлениями в районе разрабатывался комплекс мероприятий, направленный на охрану здоровья населения, обеспечение качественного медицинского обслуживания, решение демографических проблем, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, действенную защиту прав потребителей, сохранение профессионального здоровья, сокращение заболеваемости и травматизма.

Большое внимание стало уделяться совершенствованию системы социально-гигиенического мониторинга, реализации концепции здорового питания, проблеме предупреждения негативного влияния алкогольной и спиртсодержащей продукции на здоровье населения, организации надзорных мероприятий за ГМО, БАД, мерам по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, организации действенного надзора за выполнением требований санитарного законодательства при организации обучения, труда и оздоровления детей и подростков, санитарно-просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни.



Сейчас территариальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Конаковском районе возглавляет врио начальника Юлия Викторовна Широкова, которая работает в отделе уже 16 лет, начала в 2006 году с должности главного специалиста-эксперта.

Юлия Викторовна, поздравляем вас и ваших коллег с профессиональным праздником! Желаем всем вам профессиональных успехов, здоровья и благополучия!