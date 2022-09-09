Новое время - новые возможности

1 сентября в Конаковском колледже открылись две новые профессиональные мастерские по специальностям "Администрирование отеля" и "Ресторанный сервис", созданные в рамках национального проекта «Образование». В 2021 году Конаковский колледж принял участие в конкурсном отборе субъектов РФ федерального проекта «Молодые профессионалы».

Благодаря Правительству Тверской области и министерству Промышленности и Торговли Тверской области наш колледж получил грант для оснащения мастерских. За счёт средств федерального и регионального бюджетов с марта по июнь 2022 года колледжем было закуплено необходимое оборудование. Перечень приоритетных специальностей, а также концепция создания и оснащения мастерских в тверских колледжах утверждены в апреле 2022 года на заседании Президиума областного Правительства.

«Наша главная задача в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов», – считает Губернатор Игорь Руденя. – В регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике». Благодаря социальным партнерам колледжа: кафе «Зелёная кухня», event-Отель «Конаково Ривер Клаб», ООО «Каньон», ООО «Арион» в мастерских были проведены ремонтные работы. И 1 сентября, в День знаний, созданные мастерские уже были готовы принять всех желающих получить востребованные профессии на рынке труда, такие как портье, бармен, бармен-бариста, хостес.

Теперь студенты колледжа смогут обучаться в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

Развитию профессионального образования в Тверской области, подготовке востребованных в экономике специалистов уделяется особое внимание.

Людмила КИКАЛО.

Фото Дениса Насонова.