8 сентября – День финансиста

Уважаемые работники и ветераны финансовой системы Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша грамотная, высокопрофессиональная деятельность является залогом стабильного и устойчивого развития нашего региона.

Специалистов финансовой системы Верхневолжья всегда отличали компетентность, глубокие знания и умение эффективно, в сжатые сроки решать самые сложные задачи. Благодаря вашему труду Тверская область заслуженно входит в число регионов-лидеров по качеству управления финансами в Российской Федерации.

Уверен, что ваша добросовестная, ответственная работа будет и в дальнейшем содействовать своевременной реализации всех значимых программ и инфраструктурных проектов, мер поддержки экономики и граждан.

Желаю вам новых успехов на благо Верхневолжья и всей России, крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые работники финансовой сферы Конаковского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем финансиста!

Труд финансиста непрост и очень ответственен. Ежедневная кропотливая работа с документами, бюджеты – все это имеет колоссальное значение для нашего района, а также затрагивает интересы каждого его жителя.

В этот день хочется поблагодарить всех работников финансовой сферы за честный и добросовестный труд, высокий профессионализм и компетентность, добросовестность и порядочность.

Дорогие финансисты! Желаем вам с легкостью достигать новых профессиональных успехов, плодотворной работы и новых горизонтов в финансовой деятельности! Крепкого здоровья, мира и согласия, стабильности и семейного благополучия, карьерного роста и финансового процветания.

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев,

глава Конаковского района О.В. Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.

В актовом зале администрации Конаковского района прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню финансиста, который отмечается 8 сентября. В этом году исполняется 220 лет финансовой службе России.

В администрации района финансовый блок представлен сотрудниками управления финансов, экономистами и сотрудниками централизованной бухгалтерии, а также ревизорами, которые непосредственно контролируют исполнение бюджета.

В адрес сотрудников звучали теплые слова благодарности за эффективную работу и вклад в развитие финансовой системы Конаковского района.

Глава района в своем поздравлении отметил, что в ходе визита Заместителя Председателя Правительства Тверской области – министра финансов М.И. Подтиховой в наш район, министр отметила высокий уровень работы финансистов администрации и в качестве признательности подарила нам герб министерства финансов Тверской области.

Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике: «Расходы на социальную сферу, в которую входят образование, культура, спорт, молодежная политика, составляют 74% от всего бюджета Конаковского района. Это подразумевает тесное взаимодействие с финансовым блоком и на уровне планирования, и на уровне проведения мероприятий, и на уровне контроля расходования средств. Благодаря профессионализму финансистов, умению работать в команде, высочайшему уровню компетенции, и плановые и внеплановые задачи решаются оперативно и продуктивно».

Дмитрий Насибулин, директор МКУ ОЕЗ: «Эффективность нашего взаимодействия с финансовой службой напрямую влияет на доступность социально значимых объектов Конаковского района для населения. МКУ «Организация единого заказчика» осуществляет техническое сопровождение при строительстве и ремонте школ, детских садов, объектов культуры, спортивных и других сооружений Конаковского района. Мы становимся связующим звеном между администрацией Конаковского района и подрядными организациями. Своевременно подготовленные документы и проведенные платежи дают возможность подрядным организациям вовремя получать финансирование за выполненные работы, поддерживать необходимые темпы строительства, закупать материалы, что в нынешних не простых экономических условиях играет решающую роль для достижения конечных целей».

Дмитрий Синягин, глава городского поселения поселок Новозавидовский: «Значимость труда финансистов с каждым днем возрастает по мере развития и углубления экономических преобразований в нашем обществе. С финансовым блоком администрации Конаковского района у нашего поселения сложились конструктивные и доброжелательные отношения. Помимо финансовой стороны, немаловажное значение имеет человеческий фактор. Отмечу, что в финансовом блоке администрации района работает сплоченная команда высокопрофессиональных, ответственных, отзывчивых сотрудников».

Галина Корнилова, председатель общества инвалидов Конаковского района: «Для многих труд финансистов может быть незаметен, но он очень важен как для бюджетных организаций, так и для общественных. Между обществом инвалидов и администрацией налажены рабочие отношения. В любое время мы можем обратиться за помощью к бухгалтерам, и нам всегда объяснят, покажут, поправят. Это очень важно, что работают в этой сфере такие доброжелательные и компетентные люди».

И, конечно, сотрудникам финансового блока очень важно, как оценивает их работу непосредственный куратор – первый заместитель главы администрации Наталья Василенко.

Наталья Владимировна в своем обращении к коллегам отметила, что впервые за много лет они отмечают праздник в таком немногочисленном составе. К сожалению, вирус вновь нас не щадит. И, тем не менее, работа финансистов ни на минуту не остановилась, все расчеты и отчетность представляются своевременно.

Это требует немалых усилий, нагрузка на каждого возросла неимоверно, но слаженная работа, профессионализм и опыт действующих сотрудников позволяет работать финансовой системе без сбоев, вклад каждого сотрудник неоценим. Поэтому слова благодарности от коллег других сфер деятельности заслуженны.

С особой теплотой отметила, что гордится своими коллегами, ценит взаимовыручку в коллективе и желает отличного душевного настроения в профессиональный праздник.