ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

В ходе рабочей поездки по Твери Игорь Руденя посетил

импортозамещающие производства железнодорожных подшипников и кофе

2 сентября в ходе инспекционной поездки по Твери Губернатор Игорь Руденя побывал на двух предприятиях в торгово-промышленной зоне «Боровлево-2», выпускающих продукцию в рамках импортозамещения – ООО «ТЕК-КОМ Производство» (машиностроение) и «Милфудс» (пищепром). Обе компании сохранили производственные площадки и коллективы предприятий, ушедших с российского рынка. В осмотре принял участие председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

На ООО «ТЕК-КОМ Производство» главе региона представили продукцию компании – подшипники для железнодорожного транспорта. Губернатор осмотрел мощности по выпуску конических буксовых подшипников, ремонтный и другие цеха, лабораторию проверки качества продукции.

Напомним, 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в сфере железнодорожного машиностроения между Правительством Тверской области и ООО «ТЕК-КОМ Производство».

Предполагается локализация производства смазочного материала, сепараторов и уплотнений. Для этого на действующей площадке заявлена установка и запуск собственной линии. Проект реализуют в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), который был подписан Минпромторгом России, Правительством Тверской области и компанией в январе 2021 года. У компании есть планы по расширению мощностей: строительству завода по производству конических подшипников массового потребления для отечественного автомобильного рынка. В «Боровлево-2» Игорь Руденя побывал на кофеобжарочном производстве «МилФудс»: в цехах, лаборатории, где ведется контроль качества продукции. Губернатору рассказали, как происходят процесс отбора кофе, оценка его вкусовых качеств, смешивание сортов для выпуска продукции.В конце августа компания начала выпуск кофе Poetti. Презентация нового бренда состоялась 16 июня на ПМЭФ-2022 в рамках встречи Губернатора Игоря Рудени с руководством «МилФудс».

На заводе имеется необходимое оборудование и технологии, чтобы обеспечивать выпуск продукции высокого качества. Мощности рассчитаны на производство свыше 25 млн кг кофе в год. Налажены поставки зелёного кофе, который поступает на завод напрямую от производителей зерна из более чем 10-ти стран произрастания.

Первым с конвейера сошел кофейный бренд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг, который можно будет приобрести в торговых точках уже в сентябре. Компания «Милфудс» планирует наращивать выпуск продукции: производить не только зерновой и молотый кофе, но и запустить линию растворимого кофе. Планируемый объем инвестиций – не менее 135 млн рублей. Ввод линии предполагается в 2023 году. Также прорабатывается вопрос о производстве капсульного кофе. «Наилучшие пожелания в развитии производства кофе!» – написал по итогам посещения в книге почетных гостей Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Детской областной клинической больнице передали высокотехнологичный аппарат

для высокочастотной осцилляторной вентиляции легких

5 сентября Детской областной клинической больнице передан уникальный аппарат для высокочастотной осцилляторной вентиляции легких. Он подарен учреждению благотворительным фондом помощи врачам «Герои».

Аппарат для высокочастотной осцилляторной вентиляции легких (ВЧ ИВЛ) широко применяется в реанимационной практике и при интенсивной терапии дыхательной недостаточности для обеспечения удовлетворительного газового состава крови. При применении аппарата отмечается лучшее внутриклеточное распределение газов и меньшее внутрилегочное шунтирование крови.

«Этот аппарат предназначен для детей старшего возраста. Он будет очень востребован в работе при лечении состояний после серьезных травм, при поражениях токсическими веществами, а также в послеоперационный период. Благодарны коллегам за этот подарок», – сказала главный врач Детской клинической областной больницы Анна Зайцева. ВЧ ИВЛ, поставленный в ДОКБ, позволит заменить аппарат аналогичного назначения, используемый до этого больнице, но технически устаревший. Теперь тверские медики смогут использовать в работе высокотехнологичную современную технику нового поколения. «Важно, что в Тверской области появился такой высококлассный аппарат. Он будет очень востребован в работе и спасет жизни многих детей», – прокомментировал событие главный врач областной клинической больницы Сергей Козлов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили реализацию образовательных,

инфраструктурных и туристских проектов в Тверской области

1 сентября Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с председателем совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергеем Бачиным.

Обсуждался ход реализации туристских и инфраструктурных и проектов на территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе, а также инициатив в сфере образования.

Сегодня после реновации встретила учеников школа в Мокшино. Проект реализован при поддержке Завидово Девелопмент.

Сергей Бачин сообщил, что в соответствии с графиком ведутся работы по реализации инвестиционного проекта «Завидово Парк». Здесь идет строительство нескольких гостиниц, крытого семейного центра спортивных и водных развлечений, детского парка, горнолыжного склона и других объектов. Проект по развитию курорта в Завидово реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. С 2015 года на территории ОЭЗ «Завидово» введены современные объекты туристской инфраструктуры, созданы новые рабочие места. Кроме того, рассмотрена реализация проекта «Волжское море». Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Темами встречи также стали развитие жилищного строительства и инфраструктуры в Завидовском поселении, реконструкция подъезда к поселку Шоша, создание транспортной развязки на пересечении М-10 и дороги Конаково-Иваньково.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

В Верхневолжье упростили процедуру получения меры социальной поддержки по обеспечению детей питанием в школах

В Тверской области упростили процедуру получения меры социальной поддержки по обеспечению детей питанием в школах. Теперь для ее предоставления не нужно подавать дополнительный пакет документов, если семья является получателем ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно или ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Напомним, в 2022 году решением Губернатора Игоря Рудени была расширена категория получателей меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием – теперь оно предусмотрено для всех школьников из семей с невысоким уровнем доходов с 1 по 11 классы.

С этого года действует еще одно нововведение – для получения дополнительного питания заявление подается лишь один раз, перед началом учебного года. Ранее родители писали его дважды в год: перед началом учебного года и в середине. В Тверской области мера поддержки по предоставлению бесплатного горячего питания для всех учеников начальных классов введена в 2017 году. С 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина она начала действовать во всех субъектах страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области.