МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Школа стала украшением поселка

1 сентября 2022 года Первомайская школа после капитального ремонта открыла свои двери для детей, родителей и педагогов. В обновленной школе новый учебный год встретили 96 учащихся и 24 воспитанника дошкольной группы.

За 46 лет своего существования школа стала образовательным, культурным и общественным центром поселка: здесь есть свой краеведческий музей, экспонатами которого являются уникальные изделия стеклозавода имени 1 Мая, музейные выставки повествуют об участии жителей поселения в Великой Отечественной войне, народном быте и истории школы. С 2015 года открыта разновозрастная дошкольная группа, есть в школе кукольный театр «Петрушка», в котором дети под руководством опытных педагогов готовят и показывают увлекательные представления и шьют своими руками новые куклы. С 2015 г. на базе школы функционирует школьный спортивный клуб «Факел», работает дискуссионный клуб «Моя гражданская позиция» и кружок «Юные инспектора движения».

Наряду с этим, школа постройки 1976 года ветшала, требовала капитальных вложений. Косметический ремонт здесь проводили ежегодно. Капитальный – никогда. В 2022 году в школе проведены комплексные капитальные работы по утеплению здания: заменены оконные блоки во всех помещениях, утеплена кровля спортивного и актового зала, утеплен фасад всего здания. Школа приобрела новый внешний вид и, по мнению как учащихся, так и жителей поселка, стала украшением поселения. Новый фасад в светлой зелено-бежевой цветовой гамме, сверкающие пластиковые окна, отремонтированная и обновленная входная группа – все сразу бросается в глаза. После капитального ремонта у педагогов, ребят и родителей совсем другое настроение. Видно, что учебный процесс в комфортных условиях приносит им удовольствие.

Педагог начальных классов Ольга Николаевна Бодрова, которая работает в школе с самого ее открытия, отметила, что дети – чуткий народ. Несмотря на возраст, они все оценили капитальное преображение.

Стало светло, уютно и комфортно. В новом учебном году в школе открылась «Точка роста» естественно - научной направленности. В рамках подготовки были отремонтированы классы физики и химии. Приобретена необходимая мебель. Получено новое оборудование. На базе «Точки роста» будут проводиться уроки и внеурочные занятия, лекции дополнительного образования: «Удивительное рядом», «Здоровая среда», «Мир вокруг нас». - Сегодня мы получили замечательный подарок, о котором давно мечтали не только дети, но и все жители нашего поселка, – говорит Ольга Николаевна. – Выражая благодарность, мы, в свою очередь, обязуемся приложить все усилия для развития творчества, инициативы, работать с еще большим вдохновением и результативностью, чтобы наша родная школа стала поистине вторым домом для наших детей, чтобы продолжились добрые традиции и выпускники нашей школы с гордостью могли сказать, что они учились в Первомайской школе.

Светлана Бодрова отмечает, что холодно в школе было еще во времена, когда она сама здесь училась. - Бывало, что на уроках в куртках сидели и писали карандашами, потому что стержень в ручках замерзал, – вспоминает Светлана Евгеньевна. – Теперь совсем другое дело. Конечно, школе еще предстоит выдержать испытание морозами, но уже сейчас есть уверенность, что в школе будет тепло.

Мария Барышникова, у которой в школе учатся двое детей – первоклассник и шестиклассница, благодарит за ремонт: «От имени всех родителей – спасибо всем, кто ремонтировал школу и контролировал ход работ.

Учебное заведение получилось просто на загляденье и стало достопримечательностью и украшением нашего поселка», – говорит Мария Анатольевна.

Десятиклассники Варвара Сорокина и Кирилл Бурзин заверили, что все учащиеся ценят работу строителей и берегут красоту: стены не пачкают, двери и подоконники не царапают. - У нас в школе плохо себя вести вообще не принято, – прокомментировали школьники. – Главное сейчас – беречь все новое, уважительно относиться к труду, сохранять школу в таком виде на долгие годы!

По мнению Кати Суратовой из 5 класса, в школе теперь стало не только теплей, но и светлей, она с удовольствием приходит на занятия

Светлана Миронова, мама восьмиклассницы, отмечает, что в школе созданы все условия, чтобы детям было комфортно и уютно, а главное безопасно. «Мы очень довольны. Сбылась наша давняя мечта», – говорит Светлана Александровна.

выстроившись в шеренгу, рассказали, как любят спорт, и какая это радость – в спортзале снова проходят занятия.

Раньше были старые окна, из которых сильно дуло, дети боялись простудиться.

А сейчас – другое дело.

Знать, чтобы помнить

3 сентября 2022 г. наш район принял участие в Международной просветительско-патриотическая акции "Диктант Победы".

Диктант Победы, как и в прошлые годы, проводился в дистанционном и очном формате. Для дистанционного участия необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте акции.

Участниками Диктанта могли стать все желающие. В этом году его организаторы подготовили в Тверской области порядка 150 площадок. Среди них и наши семь школ: это средние школы №2, 7 г. Конаково, №2 п. Редкино, №2 п. Новозавидовский, школы с. Завидово, с. Селихово, с. Юрьево-Девичье. Здесь написали диктант 200 чел., из них 154 ученика, 30 педагогов, 16 представителей общественности. 90 человек приняла средняя школа с. Завидово, это был наш самый большой пункт.

32 участника Диктанта было в средней школе с. Селихово, куда приехали старшеклассники и педагоги из средних школ с. Дмитрова Гора и д. Ручьи.

На площадках работали волонтеры, организаторами в аудиториях – педагоги школ. В средней школе №7 г. Конаково помощником организаторам Диктанта стал юнармейский отряд.

Время начала – 14 часов. Продолжительность написания небольшая, всего 45 мин.

Конечно, это был не обычный, привычный для всех нас диктант. Как и раньше, Диктант Победы проводился в форме тестирования. В него вошли 25 тестовых заданий, ответы на которые оформлялись на специальных бланках (с ними наши школьники умеют работать!). Из них 15 заданий с выбором ответа (один верный из четырех предлагаемых вариантов) и 10 заданий с кратким ответом.

Вопросы Диктанта очень разнообразны: где-то нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

И участники Диктанта справились с заданиями!

Все заполненные бланки ответов были собраны, упакованы и централизованно направлены в Региональный центр обработки информации в город Тверь для обработки результатов.

Информационные листы участники акции забрали с собой, чтобы узнать свою оценку на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру. Благодарим всех организаторов, волонтеров, школьников, педагогов, общественность за участие в Диктанте Победы!



Л.Н.Кулиева, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования.

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района. Л.Кулиева, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования.