Корреспондент «Зари» в числе лучших журналистов Верхневолжья



2 сентября в Твери прошел фестиваль средств массовой информации Верхневолжья, на котором вручили региональные награды и призы победителям журналистского конкурса «Грани». Приветствие участникам и гостям мероприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«Это событие продолжает замечательные традиции проведения встреч медиасообщества Верхневолжья. Мероприятие объединяет всех, кто стремится внести свой вклад в развитие Тверской области, совершенствование работы средств массовой информации и укрепление их авторитета. Особо отмечу высокую значимость и востребованность вашей деятельности в современных условиях. Реализуя информационные и просветительские проекты, вы вносите вклад в защиту исторической памяти и правды, которую отстаивает наша страна, способствуете нравственному и патриотическому воспитанию молодежи», – отмечено в приветствии от Игоря Рудени.

Лучшим журналистам вручены региональные награды за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в развитие журналистики.

Распоряжением Губернатора Тверской области Почетной грамоты удостоены директор Государственной теле- и радиовещательной компании «Тверь» Дмитрий Плаксин, а также замдиректора компании Анна Бабаева.

Благодарностью главы региона отмечены главный редактор газеты «Авангард» из Западнодвинского округа Ольга Жукова, директор ООО «Твоё информационное агентство» Лидия Кузьминова, директор издательства «Печатный Двор Твери» и главный редактор газеты «Аргументы и Факты в Твери» Татьяна Неделькина, главный редактор газеты «Новая жизнь» Бологовского района Максим Тухкин.

На фестивале также вручены награды Союза журналистов России.

Кроме того, наградили победителей конкурса «Грани». Среди них – корреспондент нашей районной газеты «Заря» Людмила Николаевна Кикало. Поздравляем коллегу с наградой и желаем новых творческих успехов!