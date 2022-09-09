11 сентября 2022 года – Единый день голосования

Уважаемые избиратели Тверской области!

В ближайшее воскресенье, 11 сентября, на всей территории России состоятся выборы различного уровня. Тверская область – не исключение. На территории 15 муниципальных образований Верхневолжья пройдет 21 избирательная кампания по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Голосуют город Тверь и город Торжок, Бельский, Зубцовский, Кесовогорский, Кимрский, Краснохолмский, Максатихинский, Ржевский, Сонковский и Старицкий муниципальные округа, Нелидовский и Осташковский городские округа, Конаковский и Торжокский районы.

Избирателям этих территорий предстоит избрать в общей сложности 265 депутатов представительных органов.

Выборы 11 сентября 2022 года пройдут с применением всех современных избирательных стандартов: на избирательных участках организовано видеонаблюдение, ход голосования будут контролировать общественные наблюдатели. Протоколы о результатах выборов будут изготавливаться с применением технологии QR-кодов.

В организации и проведении избирательных кампаний участвуют 20 территориальных и 438 участковых комиссий, в составах которых работают 4 323 человека. Эти люди предприняли максимум усилий для того, чтобы предстоящие выборы стали комфортными и безопасными для всех их участников.

И теперь только от мнения и выбора наших уважаемых избирателей зависит развитие наших городов, округов и районов. Именно депутатские корпуса представительных органов муниципалитетов, сформированные на этих выборах, будут заниматься и финансовым планированием, и развитием территорий, к избранным депутатам люди будут обращаться за решением самых насущных проблем.

Дорогие земляки! 11 сентября с 8.00 до 20.00 приходите и голосуйте на своих избирательных участках. Ваш голос важен для всей Тверской области!

С уважением к вам,

избирательная комиссия Тверской области.

Вступил в силу запрет на опубликование результатов опросов общественного

мнения и прогнозов результатов выборов



В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет").

Пресс-служба избирательной комиссии.

С 7 сентября в помещения участковых избирательных

комиссий проводится досрочное голосование на выборах



С 7 по 10 сентября в помещениях 438 УИК на выборах в Тверской области проводится досрочное голосование избирателей.

Проголосовать досрочно избиратели могут при наличии уважительных причин. К таковым относятся отпуск, командировка, режим учебной и трудовой деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья. В заявлении о досрочном голосовании избиратель вправе также указать иные уважительные причины.

Пресс-служба избирательной комиссии