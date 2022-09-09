

Российская академия музыки имени Гнесиных запускает в Завидово культурно-просветительский проект. Об этом 1 сентября сообщила заместитель Министра культуры Российской Федерации О.С.Ярилова во время торжественной церемонии подписания трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент», ГБОУ СОШ Мокшино и РАМ имени Гнесиных.

«В преддверии объявленного Президентом России Владимиром Путиным празднования 150-летия со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной РАМ имени Гнесиных начинает серию концертов для жителей и гостей Завидово, которые будут проходить в стенах образцовой школы Мокшино – административного центра Завидово. Уверена, что проект «Классика в Завидово» ляжет в основу создания творческих школ Гнесинки по всей стране, а практика патронажа, наставничества и тесного взаимодействия ведущих творческих вузов, представителей бизнеса и школ станет повсеместной", - сказала О.С.Ярилова.

В рамках проекта при поддержке социально ответственного бизнеса планируется проведение регулярных концертов, мастер-классов, творческих вечеров и фестивалей. Данная инициатива направлена на расширение возможностей культурного просвещения для всех жителей Конаковского района и является частью проекта развития территории Завидово.

В ходе церемонии подписания соглашения прошел концерт классической музыки в исполнении лауреатов Всероссийских и международных конкурсов под управлением художественного руководителя и дирижера, ректора РАМ имени Гнесиных, лауреата премии Правительства РФ в области культуры, почетного работника сферы образования РФ, доктора искусствоведения, профессора Александра Рыжинского.