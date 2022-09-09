«Своё сердце навек здесь оставил»

Вот уже пять лет нет с нами надёжного друга, руководителя, наставника и учителя, человека слова и дела Андронова Анатолия Леонидовича.

7 сентября 2017 года он преждевременно ушел из жизни. Андронов Анатолий Леонидович родился в Московской области, а всю свою сознательную жизнь прожил в селе Юрьево-Девичье, считал его своей Малой Родиной и делал все, чтобы жизнь здесь становилась лучше.

С 1979 года, по окончании Калининского государственного университета работал учителем физики и математики в Юрьево-Девичьевской школе. С 1986 года был директором этой школы. Педагогический талант, успехи в деле воспитания и образования подрастающего поколения снискали ему уважение коллег, учеников и односельчан, а также были оценены по достоинству руководством страны: в 2003 году Андронову А.Л. присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ». В 2005 году Анатолий Леонидович был избран главой Юрьево-Девичьевского сельского поселения, в этой должности он проработал 12 лет.

Анатолий Леонидович был настоящим профессионалом своего дела: справедливым и чутким управленцем. Жители поселения, коллеги, руководство района и Тверской области высоко ценили его честность, самоотверженность и профессионализм. За внедрение инновационных технологий в области жилищно-коммунальных услуг и весомый вклад в благоустройство и развитие Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андронов А.Л. награжден Почетной грамотой Губернатора Тверской области, а в сентябре 2017 г. был удостоен почетной награды - знака Губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской".

Анатолий Леонидович оставил о себе добрую память, добрые дела, лучшую часть своей души. Еще свежи воспоминания о его песнях, голосе, походке, улыбке. Народный учитель России, он со всеми находил общий язык, и с рядовым трактористом, и с людьми высшего ранга. Последний свой год он торопился успеть всё: научить ремеслу своих учеников, передать все знания и умения, петь на сцене, построить свою мечту, мечту не одного поколения – спортивный зал, в котором занимаются и дети, и взрослые, проходят межрегиональные турниры; давал мудрые советы руководителям подразделений, делился с ними своими идеями, следил за порядком, по- хозяйски объезжая поселение. В сердце его всегда находилось место для творчества, юмора и оптимизма. Юрьево-Девичьевское сельское поселение он считал своим домом, ведь здесь прошла большая часть его жизни. И что - то нам подсказывает, что даже сегодня, несмотря на то что уже пять лет его нет с нами, здесь его незримое присутствие.

Это был настоящий Человек с Большой Буквы. Учитель. Руководитель. Трудяга. Музыкант. Мужчина. Друг. Мы помним Вас и скорбим об утрате.

Елена Спирина,

художественный

руководитель

МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр»