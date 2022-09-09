Сказочные паруса для сильных людей



3 - 4 сентября в акватории Пироговского водохранилища на базе яхт-клуба «Березки» проходила Открытая парусная регата «Первенство России в командных гонках».

Проект «Инклюзивные паруса России» Благотворительного фонда «Подари Любовь Миру» поддержан Фондом президентских грантов и программой «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив, благодаря чему все больше людей с ОВЗ вовлекается в парусный спорт. Команда из Конаковского района Тверской области ВОИ из пяти человек приняла участие в соревнованиях: молодые капитаны Ольга Антонова и Константин Морозов и опытные матросы Александр Корнилов и Михаил Скрынников, руководитель Галина Корнилова. Наша команда участвовала в медальных гонках и вошла в пятерку лучших.

Мы благодарим председателя Курганской ВОИ за предоставленные нам катамараны! К сожалению, своих катамаранов для тренировок у нас нет, но мы не унываем, всегда участвуем там, куда нас позовут и побеждаем!

Благодарим всех организаторов проекта - Дмитрия и Александру Золотовых, судью Е. Морозову, которая на протяжении многих лет проводит занятие по теории парусного спорта, наших друзей из Тюмени: председателя ВОИ Евгения Кравченко и его команду, председателя ВОИ Удмуртии Максима Воробьева, спортсмена из Кемерово Илью Мысляева, председателя ВОИ Курганской области, председателя ВОИ Башкирии и всех участников соревнований. Спасибо за общение и душевную атмосферу!

До новых встреч!

Галина Корнилова.