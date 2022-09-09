«Современник» открывает двери



В прошлое воскресенье в ДК «Современник» прошёл День открытых дверей. Гостей районного ДК встречал настоящий духовой оркестр "Наше время" (руководитель Игорь Трындин-Моисеев), а в фойе - преподаватели и творческие коллективы у стендов с фотографиями их выступлений. Каждый коллектив приготовил творческую визитку, а ведущая Ольга Гулеева представила их и провела увлекательное путешествие по Дворцу Культуры. Желающие смогли заглянуть в любой кабинет, посмотреть всю «кухню» подготовки номеров, побывать на репетиции и даже попробовать себя в прослушивании у нового преподавателя вокала Вероники Чайкиной в её вокальной студии.

Конечно, двери ДК открыты ежедневно, но такая развёрнутая экскурсия с представлениями прошла только в день открытых дверей. Родители с детьми могли познакомиться с преподавателями и задать им вопросы лично.

Свои выступления представили: Образцовый детский театр «Теремок» (руководитель Ольга Бардакова), хореографические ансамбли «Тип-Топ», «Жемчужина», «Эльби», «Бархат» (руководитель Елена Жугару), хореографический ансамбль «Ритм» (руководитель Наталья Капитанова), танцевальная студия «Точка танца» (руководитель Ольга Гаврилова), танцевально-спортивный клуб «Мери денс» (руководители Мария Сокрутницкая и Карина Ларионова), театр танца «Дебют» (руководитель Лариса Мухина). Также зрители побывали на занятиях в клубе ЗОЖ «Обаяние» и познакомились с его участницами и руководителем Екатериной Трифоновой, и в клубе досуга «Второе дыхание» (руководитель Ольга Гаврилова). И это не все творческие коллективы ДК, есть еще вокальная студия «Чародеи» и Народный вокальный ансамбль «Русская душа» (руководитель Елена Дудинова), театр «Пигмалион» Галины Рымановой, подростковый театр «Компот» (руководители Ольга Гулеева и Светлана Кустова), художественная студия «Магнолия» (руководитель Светлана Медведенко). Закончилась увлекательная экскурсия на сцене, где Ольга Гулеева показала её устройство и провела всех за кулисы. Любой в этот день мог даже попробовать выступить на большой сцене, чем некоторые и воспользовались. Приходите в ДК Современник и становитесь частью его дружного коллектива!

Людмила КИКАЛО.

Фото Дениса Насонова.