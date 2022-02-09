1 сентября – День знаний

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас Днём знаний!
Для каждого человека этот праздник связан с самыми теплыми воспоминаниями о школьных и студенческих годах, о друзьях, одноклассниках и однокурсниках, мудрых педагогах и наставниках.
Самые добрые слова в День знаний звучат в адрес первоклассников. Мы искренне желаем, чтобы для них каждый день учебы был наполнен радостью познания, помогал раскрыть таланты и способности, расти трудолюбивыми, порядочными, неравнодушными людьми.
Особые напутствия – учащимся выпускных классов. Впереди у вас решающий год учёбы, когда нужно подготовиться к сдаче экзаменов, определиться с будущей профессией. Смело идите к своей мечте, ставьте высокие цели и достигайте их!
Убеждён, что благодаря талантливым педагогам, любящим и заботливым родителям сегодняшние школьники и студенты Верхневолжья станут образованными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами нашей великой Родины – России.
Пусть новый учебный год будет полезным и успешным для всех!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с началом нового учебного года! Предстоящий День знаний во всех учебных заведениях начнется с церемонии подъема Государственного флага России. Задача всего общества: помогать учителям в воспитании настоящих патриотов, содействовать участию школьников в общественных движениях и проектах. В нашей Тверской области продолжается работа по повышению доступности и качества образования. Идет оснащение школ современным учебно-лабораторным, компьютерным и мультимедийным оборудованием, открываются новые центры «Точка роста», «Кванториумы», вводятся в строй современные спортивные объекты.
Законодательное Собрание области активно участвует в этом процессе, принимая законы, направленные на модернизацию системы образования, поддержку педагогов. Депутаты традиционно оказывают содействие подготовке учебных заведений к новому учебному году, решению проблем педагогических кадров, материальной поддержки отрасли.
Дорогие учителя! От всей души благодарю вас за подвижнический труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость. В новом учебном году – крепкого вам здоровья, благополучия, сил и терпения! Уважаемые родители! Старайтесь чаще помогать своим детям, быть для них настоящим примером! Всем школьникам и студентам – успешной и добросовестной учёбы, здоровья и непреходящего стремления познавать новое и идти вперёд! С Днем знаний! В добрый путь!
Председатель Законодательного
Собрания Тверской области С. Голубев.
Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года. 1 сентября – это день, с которого начинается дорога в будущее для каждого из нас. Это день, что дает возможность взрослым вернуться в свои золотые годы, а ученикам и студентам – к своему второму дому – в школы и вузы. Дорогие первоклассники! Будьте усердны, старательны и терпеливы! Удачи, удивительных открытий и достижений!
Желаем всем учащимся уверенности в своих силах, педагогам – мудрости и успехов в Вашем нелёгком, но таком незаменимом труде, а родителям – терпения и взаимопонимания с детьми. Хорошего всем учебного года!
С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев,
глава Конаковского района О.В. Лобановский,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.
В добрый путь!
1 сентября во всех учебных заведениях прозвенели звонки, давшие старт новому учебному году. В Конаковском районе открыли свои двери для учеников 30 школ. После летних каникул в них приступят к обучению более 9000 учащихся, из них 900 – первоклассники, 342 – учащиеся 11 классов. А пока они нарядные, с цветами пришли на праздничные школьные линейки, посвященные Дню Знаний.Особенно трогательно выглядели немного растерянные и заспанные первоклассники с букетами, ведь они пришли в школу первый раз. Выпускники, наоборот, подросшие за лето, уверенные, привычные к школьной жизни, ведь это уже не первый на их памяти День знаний.
Наши корреспонденты побывали в разных школах города и района и окунулись в праздничную атмосферу.
В средней школе села Селихово в этом учебном году за парты сядут 170 учеников, из них 23 – первоклассники. Праздничная линейка здесь, как и во всех учебных заведениях, началась с гимна РФ. Поздравить учеников с началом учебного года в школу приехали заместитель председателя правительства, министр финансов Тверской области Марина Подтихова, глава Конаковского района Олег Лобановский, настоятель храма с. Селихово протоиерей Виктор Гуров, глава сельского Селиховского поселения Анатолий Шорин. Марина Ивановна от лица губернатора Тверской области Игоря Рудени поздравила детей, их родителей и преподавателей с Днём знаний. Директор средней школы с. Селихово Светлана Рассева подарила министру финансов корзину яблок с яблони, которую несколько лет назад посадил Олег Лобановский. Олег Владимирович пожелал детям хорошей учёбы и сказал, что в этом году в школе появится новый современный спортивный уличный комплекс.
Закончились торжественные линейки звонком, который, по традиции, дали ученики 11 классов и первоклассники. Желаем всем школьникам – успехов в учебе и творчестве, учителям – терпения и здоровья, родителям – любви и понимания!
НАШ КОРР.
Фото Дениса Насонова.