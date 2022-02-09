1 сентября – День знаний

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас Днём знаний!

Для каждого человека этот праздник связан с самыми теплыми воспоминаниями о школьных и студенческих годах, о друзьях, одноклассниках и однокурсниках, муд­рых педагогах и наставниках.

Самые добрые слова в День знаний звучат в адрес первоклассников. Мы искренне желаем, чтобы для них каждый день учебы был наполнен радостью познания, помогал раскрыть таланты и способности, расти трудолюбивыми, порядочными, неравнодушными людьми.

Особые напутствия – учащимся выпускных классов. Впереди у вас решающий год учёбы, когда нужно подготовиться к сдаче экзаменов, определиться с будущей профессией. Смело идите к своей мечте, ставьте высокие цели и достигайте их!

Убеждён, что благодаря талантливым педагогам, любящим и заботливым родителям сегодняшние школьники и студенты Верхневолжья станут образованными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами нашей великой Родины – России.

Пусть новый учебный год будет полезным и успешным для всех!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с началом нового учебного года! Предстоящий День знаний во всех учебных заведениях начнется с церемонии подъема Государственного флага России. Задача всего общества: помогать учителям в воспитании настоящих патриотов, содействовать участию школьников в общественных движениях и проектах. В нашей Тверской области продолжается работа по повышению доступности и качества образования. Идет оснащение школ современным учебно-лабораторным, компьютерным и мультимедийным оборудованием, открываются новые центры «Точка роста», «Кванториумы», вводятся в строй современные спортивные объекты.

Законодательное Собрание области активно участвует в этом процессе, принимая законы, направленные на модернизацию системы образования, поддержку педагогов. Депутаты традиционно оказывают содействие подготовке учебных заведений к новому учебному году, решению проблем педагогических кадров, материальной поддержки отрасли.

Дорогие учителя! От всей души благодарю вас за подвижнический труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость. В новом учебном году – крепкого вам здоровья, благополучия, сил и терпения! Уважаемые родители! Старайтесь чаще помогать своим детям, быть для них настоящим примером! Всем школьникам и студентам – успешной и добросовестной учёбы, здоровья и непреходящего стремления познавать новое и идти вперёд! С Днем знаний! В добрый путь!

Председатель Законодательного

Собрания Тверской области С. Голубев.

Дорогие ребята!

Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года. 1 сентября – это день, с которого начинается дорога в будущее для каждого из нас. Это день, что дает возможность взрослым вернуться в свои золотые годы, а ученикам и студентам – к своему второму дому – в школы и вузы. Дорогие первоклассники! Будьте усердны, старательны и терпеливы! Удачи, удивительных открытий и достижений!

Желаем всем учащимся уверенности в своих силах, педагогам – мудрости и успехов в Вашем нелёгком, но таком незаменимом труде, а родителям – терпения и взаимопонимания с детьми. Хорошего всем учебного года!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев,

глава Конаковского района О.В. Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.

В добрый путь!

1 сентября во всех учебных заведениях прозвенели звонки, давшие старт новому учебному году. В Конаковском райо­не открыли свои двери для учеников 30 школ. После летних каникул в них приступят к обучению более 9000 учащихся, из них 900 – первоклассники, 342 – учащиеся 11 классов. А пока они нарядные, с цветами пришли на праздничные школьные линейки, посвященные Дню Знаний.Особенно трогательно выглядели немного растерянные и заспанные первоклассники с букетами, ведь они пришли в школу первый раз. Выпускники, наоборот, подросшие за лето, уверенные, привычные к школьной жизни, ведь это уже не первый на их памяти День знаний.

Наши корреспонденты побывали в разных школах города и района и окунулись в праздничную атмосферу.

В средней школе села Селихово в этом учебном году за парты сядут 170 учеников, из них 23 – первоклассники. Праздничная линейка здесь, как и во всех учебных заведениях, началась с гимна РФ. Поздравить учеников с началом учебного года в школу приехали заместитель председателя правительства, министр финансов Тверской области Марина Подтихова, глава Конаковского района Олег Лобановский, настоятель храма с. Селихово протоиерей Виктор Гуров, глава сельского Селиховс­кого поселения Анатолий Шорин. Марина Ивановна от лица губернатора Тверской области Игоря Рудени поздравила детей, их родителей и преподавателей с Днём знаний. Директор средней школы с. Селихово Светлана Рассева подарила минист­ру финансов корзину яблок с яблони, которую несколько лет назад посадил Олег Лобановский. Олег Владимирович пожелал детям хорошей учёбы и сказал, что в этом году в школе появится новый современный спортивный уличный комплекс.

Закончились торжественные линейки звонком, который, по традиции, дали ученики 11 классов и первоклассники. Желаем всем школьникам – успехов в учебе и творчестве, учителям – терпения и здоровья, родителям – любви и понимания!

НАШ КОРР.

Фото Дениса Насонова.