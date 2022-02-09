Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые жители Конаковского района!
3 сентября 2022 г. состоится Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы».
Основная цель Всероссийского исторического диктанта – сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности обучающихся, привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны.
Диктант Победы будет проводиться в дистанционном и очном формате. Для дистанционного участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции диктантпобеды.рф.
Диктант пройдет в нашем районе на базе семи региональных площадок: это средние школы №2 и №7 г. Конаково, средняя школа №2 п. Редкино, средняя школа №2 п. Новозавидовский, средняя школа с. Завидово, средняя школа с. Селихово, средняя школа с. Юрьево-Девичье.
Диктант Победы пройдет в форме тестирования.
Начало Диктанта Победы в 14.00.
Продолжительность написания – 45 мин.
Приглашаем всех жителей района, педагогов и старшеклассников принять самое активное участие в Диктанте Победы!
Ждем Вас на региональных площадках!
Библиотека для всех
В 2022 году муниципалитеты Тверской области получили областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы местных учреждений культуры.
«Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной. Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой», – считает Губернатор Игорь Руденя.
В этом году в Верхневолжье продолжилось создание модельных муниципальных библиотек. Модельный стандарт библиотек предусматривает организацию современного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей.
Там могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Библиотеку можно переформатировать в центр культурной жизни муниципального образования. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
До конца года модельная библиотека будет организована на базе Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки.
В настоящее время ведутся работы по ремонту, закупка оборудования, книг, мебели. Все это проходит в рамках национального проекта «Культура».
Рюкзаки для первоклассников
Для первоклассников Верхневолжья начинается выдача рюкзаков со школьно-письменными наборами. Эта мера поддержки охватит 5172 первоклассника Тверской области из многодетных, приемных и опекунских семей с тремя и более детьми, а также семей с невысоким уровнем доходов. Как мы узнали в отделении по работе с семьёй и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр», первоклассникам таких семей в Конаковском районе выдадут 246 наборов.
Новая мера поддержки введена с текущего года по инициативе Губернатора Игоря Рудени.
Уточнить, есть ли ваша семья в списке получателей подарка можно в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» муниципальных образований Тверской области по месту регистрации. Там же будет осуществляться и выдача подарков. Адреса и телефоны отделений «Мой семейный центр» можно найти по ссылке: https://minsemya.tverreg.ru/podved-iogv/perechen-podved/gbu/.
Для получения подарка необходимо предоставить заявление, а также копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (усыновителя) или опекуна (с предъявлением подлинника). Для детей многодетных семей нужно предоставить удостоверение многодетной семьи.
У реки Созь будет установлена водоохранная зона
23 августа Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области, где были рассмотрены предложения об обеспечении работы по определению местоположения и протяжённости границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на территории региона.
Так, на заседании одобрено установление границ водоохранных зон на берегах рек Городня и Ивица в Рамешковском округе, Кокша в Ржевском районе, Мста в Вышневолоцком, Удомельском округах и Бологовском районе, Граничная в Фировском районе, Созь в Калининском, Кимрском и Конаковском районах, Крапивня в Калининском районе, Лойка в Краснохолмском и Молоковском округах, Межурка в Твери.
На водоохранных зонах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения его вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В Завидовском филиале МФЦ проведён ремонт
26 августа Губернатор Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. В повестку, в частности, вошел вопрос развития МФЦ в регионе. В 2022 году открываются новые объекты.
«Важно продолжить развитие сети МФЦ в Тверской области. Здесь обеспечивается корпоративный стандарт предоставления государственных и муниципальных услуг. А также обеспечена возможность получить обратную связь от жителей – понять, какие вопросы и услуги наиболее актуальны для людей», – отметил Игорь Руденя.
На заседании рассмотрены актуализированные данные схемы размещения в регионе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и подразделений МФЦ. Это связано в том числе с открытием новых филиалов МФЦ в Верхневолжье.
В этом году проведен ремонт в завидовском филиале. Сейчас в Тверской области действует 46 филиалов МФЦ и 60 обособленных подразделений, где работает 357 окон. Общая численность сотрудников сети МФЦ Верхневолжья – 770 человек.
Расширяется спектр услуг, оказываемых в МФЦ. Так, в июле 2022 года в ряде многофункциональных центров открыт прием документов от потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в едином платежном документе ООО «ЕРКЦ» Тверской области.
Всего в прошлом году в филиалах МЦФ Тверской области было оказано порядка 920 тыс. услуг.