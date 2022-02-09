Уважаемые жители Конаковского района!

3 сентября 2022 г. состоится Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы».

Основная цель Всероссийского исторического диктанта – сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности обучающихся, привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны.

Диктант Победы будет проводиться в дистанционном и очном формате. Для дистанционного участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции диктантпобеды.рф.

Диктант пройдет в нашем районе на базе семи региональных площадок: это средние школы №2 и №7 г. Конаково, средняя школа №2 п. Редкино, средняя школа №2 п. Новозавидовский, средняя школа с. Завидово, средняя школа с. Селихово, средняя школа с. Юрьево-Девичье.

Диктант Победы пройдет в форме тестирования.

Начало Диктанта Победы в 14.00.

Продолжительность написания – 45 мин.

Приглашаем всех жителей района, педагогов и старшеклассников принять самое активное участие в Диктанте Победы!

Ждем Вас на региональных площадках!

Библиотека для всех

В 2022 году муниципалитеты Тверской облас­ти получили областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы местных учреждений культуры.

«Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной. Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году в Верхневолжье продолжилось создание модельных муниципальных библиотек. Модельный стандарт биб­лиотек предусматривает организацию современного пространства, отвечаю­щего запросам посетителей разных возрастов и потребностей.

Там могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Библиотеку можно переформатировать в центр культурной жизни муниципального образования. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

До конца года модельная библиотека будет организована на базе Конаковс­кой межпоселенческой центральной библиотеки.

В настоящее время ведутся работы по ремонту, закупка оборудования, книг, мебели. Все это проходит в рамках нацио­нального проекта «Культура».

Рюкзаки для первоклассников



Для первоклассников Верхневолжья начинается выдача рюкзаков со школьно-письменными наборами. Эта мера поддержки охватит 5172 первоклассника Тверс­кой области из многодетных, приемных и опекунских семей с тремя и более детьми, а также семей с невысоким уровнем доходов. Как мы узнали в отделении по работе с семьёй и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр», первоклассникам таких семей в Конаковском районе выдадут 246 наборов.

Новая мера поддержки введена с текущего года по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Уточнить, есть ли ваша семья в списке получателей подарка можно в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» муниципальных образований Тверской области по месту регистрации. Там же будет осуществляться и выдача подарков. Адреса и телефоны отделений «Мой семейный центр» можно найти по ссылке: https://minsemya.tverreg.ru/podved-iogv/perechen-podved/gbu/.

Для получения подарка необходимо предоставить заявление, а также копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (усыновителя) или опекуна (с предъявлением подлинника). Для детей многодетных семей нужно предоставить удостоверение многодетной семьи.

У реки Созь будет установлена водоохранная зона



23 августа Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области, где были рассмотрены предложения об обес­печении работы по определению местоположения и протяжённости границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на территории региона.

Так, на заседании одобрено установление границ водоохранных зон на берегах рек Городня и Ивица в Рамешковском округе, Кокша в Ржевс­ком районе, Мста в Вышневолоцком, Удомельс­ком округах и Бологовском районе, Граничная в Фировском райо­не, Созь в Калининском, Кимрском и Конаковском районах, Крапивня в Калининском районе, Лойка в Краснохолмском и Молоковском округах, Межурка в Твери.

На водоохранных зонах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельнос­ти в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения его вод, а также сохранения среды обитания вод­ных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В Завидовском филиале МФЦ проведён ремонт

26 августа Губернатор Игорь Руденя провел заседание Президиума Правительства Тверской области. В повестку, в частности, вошел вопрос развития МФЦ в регионе. В 2022 году открываются новые объекты.

«Важно продолжить развитие сети МФЦ в Тверской области. Здесь обеспечивается корпоративный стандарт предоставления государственных и муниципальных услуг. А также обеспечена возможность получить обратную связь от жителей – понять, какие вопросы и услуги наиболее актуальны для людей», – отметил Игорь Руденя.

На заседании рассмотрены актуализированные данные схемы размещения в регионе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и подразделений МФЦ. Это связано в том числе с открытием новых филиалов МФЦ в Верхневолжье.

В этом году проведен ремонт в завидовском филиа­ле. Сейчас в Тверской области действует 46 филиалов МФЦ и 60 обособленных подразделений, где работает 357 окон. Общая численность сотрудников сети МФЦ Верхневолжья – 770 человек.

Расширяется спектр услуг, оказываемых в МФЦ. Так, в июле 2022 года в ряде многофункциональных цент­ров открыт прием документов от потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в едином платежном документе ООО «ЕРКЦ» Тверской области.

Всего в прошлом году в филиалах МЦФ Тверской области было оказано порядка 920 тыс. услуг.