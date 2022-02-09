К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!

1 сентября – особенный день в жизни учащихся, и, конечно же, их родителей, бабушек и дедушек, а также преподавателей. Первый месяц осени предвещает не только наступление благородного «золотого» сезона, но и необходимость быть полностью подготовленными: пора в школу. Наши корреспонденты решили выяснить у жителей города Конаково, насколько дети и их родители подготовились ко дню, в который учебные заведения откроют свои двери для ребят и прозвенит звонок, возвещающий о начале занятий. Последние сборы особенно заметны в местных магазинах, где родители с детьми закупают оставшиеся вещи к учебному году. Поэтому мы отправились в магазины, где шла торговля канцелярс­кими принадлежностями, портфелями, одеждой и обувью, и пообщались с родителями.

Анна, ВАДИМ И ВАРВАРА:



– Мой сын Вадим перешел в четвертый класс, дочь Варя в этом году будет шестиклассницей. К началу учебного года собраны, гонки за товарами в преддверии линейки у нас не предвидится. Дети изучили все материалы, что учителя задали на дом, так что в школу идем в полной готовности.

Наталья и АРСЕНИЙ:



– Арсений перешел в третий класс гимназии №5 г.Конаково. Уже приобрели основные товары к школе, осталось докупить всего несколько позиций. На лето сыну задали прочесть 24 книги, честно прочитал почти все. В основном Арсению хотелось гулять, погода этим летом чудесная, но и про задание на каникулы он не забывал.

Наталья, ПЕТР И ПАВЕЛ:



– У меня трое детей, сегодня рядом два сына – Петр и Павел. Они двойняшки, перешли оба в пятый класс школы №9 г. Конаково. К началу учебы готовы частично, сейчас выбираем портфели и туфли. Школьную форму нам, как многодетной семье, обеспечило государство. Летом ребята в основном отдыхали, но и уроки тоже делали: математику и русский язык.

Наталья И ТИМОФЕЙ:



– Наш Тимофей будет третьеклассником! Знания получает в гимназии №5 г.Конаково. К началу занятий все купили, теперь нужно только портфель подобрать. Приобретали все в основном в интернет магазинах и в Конакове. Выбор товаров сейчас разнообразный, что очень радует, не нужно ездить в более крупные города. Все лето Тимофей посещал репетиторов, планирует стать отличником.

Ольга И КАРИНА:



– Моя дочь Карина в новом учебном году пойдет в третий класс школы №7 г. Конаково. Подготовка к учебному процессу прошла успешно, все куплено и ждет 1 сентября. На дом задали читать литературу, дочка добросовестно корпела над книгами, посещала городскую библиотеку. В свободное время гуляла, купалась в Волге, ездили семьей отдыхать с палатками. Всё-таки хорошо у нас летом, да и с погодой повезло.

Анна и Дмитрий С ДОЧЕРЬМИ:



– У нас две красавицы дочки, но в школу пока отправится только старшая – Василиса. В этот учебный год войдет уже третьеклассницей в гимназию №5. Товары для школы покупали в основном в Конакове, еще много чего нужно приобрести, но мы не расстраиваемся – время есть! Василиса у нас умница – и отдохнуть успела, и книги дома читать не забывала.

Редакция газеты «Заря» поздравляет преподавателей, учащихся, родителей, бабушек и дедушек с Днем знаний! 1 сентяб­ря – это праздничная дата, которая является по-особенному торжественной для каждого, вне зависимости от возраста, положения и статуса. Первый звонок прозвенит для всех: малышам только предстоит услышать переливы школьного звонка на своей линейке, ученики внимают ему каждый год, а те, кто уже окончил школу, вспоминают с ностальгической улыбкой на лице. Мы желаем учителям – внимательных учеников, ребятам – хороших отметок, родителям и пожилым людям – терпения и взаимопонимания с детьми и внуками!

Юлия БОРИСЕНКО.

Фото автора.