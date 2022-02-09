С ЮБИЛЕЕМ, ГАЛИНА ИВАНОВНА

4 сентября отмечает юбилей Галина Ивановна Аксенова. Человек, которого знают все жители города и района. Галина Ивановна имеет звание «Отличник народного просвещения» и «Заслуженный учитель школы Российс­кой Федерации», её стаж педагогической работы более 37 лет, 14 лет она работала заведую­щей отделом образования Конаковского района. В 2009 году Галина Ивановна была избрана председателем Совета ветеранов Конаковского района и до настоящего времени возглавляет его.

Галина Ивановна, Вы являетесь для нас примером для подражания. Ваше трудолюбие, энергия, повседневная работа с людьми, внимание к проблемам, высочайшее чувство ответственнос­ти, культура – вызывают чувство глубокого уважения. В Ваших глазах всегда светится огонек задора, а в голове – интересные мысли и планы, как сделать работу для наших ветеранов разнообразной и содержательной. Вы также, как и раньше, молоды душой и полны энергии. Желаем, чтобы здоровье Вас никогда не подводило, продолжайте любить жизнь и верить в мечту, пусть общественная работа приносит удовлетворение, и каждый день будет наполнен счастьем. Совет ветеранов Конаковского района позд­равляет Вас с юбилеем. Пусть каждый день оставляет тепло на душе и будет счастливым. Пусть забота близких и родных людей окрыляет и дарит новые силы и эмоции.

Конаковский районный Совет ветеранов.

С днем рождения, Учитель!

Быть учителем – это призвание, быть хорошим учителем – это

талант, быть хорошим учителем начальных классов – это талант вдвойне.

В канун ребячьих одиссей,

Учителя начальных классов

Кладут начало жизни всей.

Нам по судьбе идти вьюнками,

Не зная будущих времен,

И навык быть учениками

В четыре класса умещен.

От образцов чистописанья –

С любым характером в ладу

Привычка добрая к старанью

И ежедневному труду,

От первого за партой часа,

От первой буквы, от нуля

Учителя начальных классов –

Всех наших лет учителя!

А. Р. Понкратов.

В жизни каждого человека всегда был и есть первый учитель. Учитель, который привел в светлый класс, который помог написать первую букву и сложить два числа, который нашел маленькую искорку, рождающую в ученике личность. Первый учитель, держа в своей руке руку ребенка, дает ему возможность стать самостоятельным, научиться писать и читать, рассуждать и спорить, творить и придумывать, быть ответственным и дисциплинированным.

Именно такой и является учительница начальных классов МБОУ СОШ д. Ручьи Арапова Анна Александ­ровна. Всю свою жизнь она посвятила школе. Сначала как ученица, а затем и как учительница.

Символично, что Анна Александровна родилась 1 сентября. И каждый год в этот день проходят первые звонки, увлекающие первоклашек в новый мир. Анна Александровна – прекрасный учитель, сочетающий в себе строгость и доброту.

Благодаря ей уроки проходят быстро и увлекательно. Дисциплина в классе всегда на высоте. К каждому ученику у нее отдельный подход, работает с душой и энтузиазмом.

1 сентября ей исполняется 65 лет. Поздравляем Анну Александровну с этой замечательной датой. Желаем тепла, исполнения желаний, женского счастья, чтобы душа улыбалась, а глаза горели. И, конечно же, здоровья и хорошего настроения.

С. Мешкуть, председатель Совета ветеранов и Совет ветеранов Ручьевского сельского поселения.