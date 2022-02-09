

1 августа 2022 года в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района.стартовал онлайн-фотоконкурс садоводов и огородников среди граждан пожилого возраста «Осенняя радуга». Как художнику – выставка работ, так и садоводу очень нужна фотовыставка результатов его работы.

Конкурс был направлен на поддержание активной жизненной позиции граждан пожилого возраста, развитие садоводства и огородничества, обмен опытом по ведению дачного хозяйства: выращиванию овощных, плодово-ягодных, цветочных культур.

Участниками конкурса стали женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, проживающие на территории Конаковского района. После подсчета голосов будет определен победитель от каждого поселения.

Итоги конкурса и награждение пройдут 2 сентября в районном ДК «Современник». Нашим корреспондентам так понравились фотографии урожая участников этого замечательного конкурса, что мы публиковали их в своей группе «Заря» в соцсети ВКонтакте.

Мы решили опубликвать эти фотографии и на страницах нашей газеты, чтобы читатели смогли познакомиться с участниками конкурса и результатами их труда.

Александр Иванович Солощенков, житель города Конаково:

- Больше 30 лет с любовью выращиваю разные овощные культуры на своем приусадебном участке. Теперь основной работой занимаются любимые внуки, а я с удовольствием использую свой богатый опыт, чтобы на нашем столе всегда был хороший урожай.

Тамара Евгеньевна Дорошенко, жительница города Конаково:

- У меня есть дача. Мне очень нравится, когда много цветов во дворе, чтобы они цвели с ранней весны и до поздней осени.

Валентина Лаврентьевна Лопатина, жительница города Конаково. В августе Валентине Лаврентьевне исполнится 84 года. В своей заявке она написала:

- Очень люблю красоту вокруг себя. Выращиваю цветы на балконе, а также на даче, где с удовольст­вием занимаюсь своим любимым делом.

Лидия Евгеньевна пантилеева, жительница села Юрьево-Девичье. Участница нашего конкурса «Леди Золотой возраст – 2019», обладательница титула – «Леди «Золотые руки»:

- Наша Земля прекрасна! И красота её зависит от каждого из нас! По мере своих сил и здоровья, с помощью близких, я создаю уголок природы, наполненный волшебством! Бог создает чудеса нашими руками! И мои ручки участвуют в этом созидании – в огороде, в саду, в цветнике. Насколько хватает сил и здоровья, выращиваю овощи. Теплице – особая забота и любовь! Помидоры, перцы и красивы, и невероятно вкусны! Цветы – для души и сердца! Они окружают дом со всех сторон: розы, лилии, гортензия, флоксы, космея, георгины и бархатцы – как будто находишься в раю! Дома горделиво красуются орхидеи: от них улыбки и радость! Жизнь хороша и жить – хорошо!

Татьяна Михайловна Овчинникова, село Юрьево-Девичье:

- Мой цветущий сад –моя отрада и моё детище! Из маленького семечка, из маленькой косточки вырастают цветы, которые украшают мой двор яркой палитрой. Конечно, очень сложно в моем возрасте и с моим здоровьем ухаживать за садом. Но сажаю всегда мои любимые цветы – гладиолусы.

Валентина Петровна Нефедова, село Юрьево-Девичье. В этом году она отметила 75-летний юбилей. В своей заявке написала:

- Перед глазами вся жизнь, как на ладони. И всегда, сколько себя помню, жила в окружении цветов. Раньше, когда жили семьёй, сажали вместе большой огород! Много разных овощей. Но и про цветы не забывали никогда. Для них – самое лучшее, солнечное место – целый палисадник. Красота неописуемая! Розы, пио­ны, гладиолусы, лилии, бархатцы, маргаритки, анютины глазки, флоксы. Сейчас здоровье слабеет. Но я не унываю. Огородик маленький, живу одна. Но цветы – любимые. Они радуют глаз с ранней весны до поздней осени. И жить хочется, глядя на них. Зимой жду весны и цветения! Воспоминания о них греют мою душу на протяжении долгой и холодной зимы.

Жалко, что на страницах нашей газеты не разместить сразу фотографии урожая всех участников, но мы будем продолжать радовать вас ими в следующих номерах.

Редакция.