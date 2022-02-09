В минувшие выходные в Твери состоялся региональный этап Спартакиады пенсионеров России, которая проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в целях пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и спорта среди пожилых людей как важного фактора активного долголетия; привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В Тверской области Спартакиада пенсионеров проводилась в четвертый раз и собрала под куполом ФОКа Ахмерова более 130 участников из разных муниципальных образований региона.

Участники Спартакиады соревновались в семи видах спорта: настольный теннис, плавание, легкая атлетика, шахматы, дартс, стрельба, мини-гольф. Легкая атлетика проходила на стадионе фабрики имени Вагжанова, плавание – в бассейне «Радуга».

В личном зачете Конаковские спортсмены попробовали свои силы во всех видах спота и завевали следующие награды:

- легкая атлетика: Анна Нечаева – 1 место, Николай Новиков и Анна Черепанова – 2 место, Наталья Наздрачева и Лев Нечаев – 3 место;

- плавание: Инна Рытикова – 1 место;

- гольф: Николай Новиков – 2 место;

По итогам командного зачета победителями стали:

1 место – г. Тверь,

2 место – Конаковский район,

3 место – Калининский район.

А. Федотова.