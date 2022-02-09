ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ПОСЕЛКЕ РЕДКИНО

В Редкино состоялся спортивный праздник посвящённый дню физкультурника, ежегодно Администрация поселения организует праздник в конце августа на стадионе «Победа». На торжественном открытии выступил Глава поселения Сергей Сергеевич Орлов (который принял личное участие в некоторых видах спорта, а так же привел свою семью пробовали свои силы в зачете норм ГТО) и заведующий отделом молодёжной политики, культуры и спорта Александра Валерьевна Федотова. Около 300 человек собрались попробовать свои возможности в сдаче норм ГТО, провести поединки в шахматах, поучаствовать в армспорте, в гиревом спорте, футболе, поднятии штанги, подтягивании на турнике. С показательными выступлениями по Дзюдо и Теквондо выступили спортсмены, показав хорошую техническую подготовку.

Призы предоставила администрация Конаковс­кого района, ДК «Химик» п. Редкино взял на себя организацию выступлений артистов и бесплатно для участников праздника предоставил различного вкуса лимонад собственного приготовления.Праздник удался!