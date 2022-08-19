РОССИЯ – ЗНАЧИТ ПОБЕДА!



22 августа вся страна празднует День Государственного флага Российской Федерации.

И в Конакове с размахом русской души отметили этот знаменательный день.

22 августа Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага России. «Наш триколор является символом единства, непоколебимой силы воли и верности традиционным ценностям! Государственный флаг как немеркнущее знамя победы служит воспитанию у подрастающего поколения патриотизма, гражданства, ответственности за будущее Родины».

В преддверии праздника в Конакове с утра 21 августа на площади перед Дворцом культуры «Современник» грянули звуки духового оркестра «Наше время» под руководством Игоря Трындина. Тут же раскинулась ярмарка, где можно было приобрести изделия прикладного искусства. Для досуга были доступны аквагрим и мастер-классы. Самое интересное ожидало жителей и гостей района в полдень – концерт, посвященный Дню флага России.

Праздничная программа началась с поздравления исполняющей обязанности главы Конаковского района Натальи Владимировны Василенко: «22 августа в нашей стране отмечается государственный праздник – День флага России. И сегодня, накануне этого праздника, мы хотим порадовать жителей и гостей Конаковского района хорошей концертной программой, подготовленной нашими творческими коллективами районных Дворцов культуры. Выражаем благодарность людям, которые активно участвуют в общественной жизни города и Конаковского района.

Еще мне хотелось бы отметить то, что с нами на празднике наши дети. С детства они учатся дорожить государственными символами, и это замечательно. Спасибо вам за это, всех с праздником!». Были награждены за активную гражданскую позицию Роза Тяпухина, Наиль Исмаилов, Виталий Меркулов, Алексей Кириллов, Сергей Чубенко. Поздравил гостей и жителей г. Конаково депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Викторович Слепышев: «Дорогие земляки, с Днем Государственного флага России! Мы чтим историю России и свято верим в ее светлое будущее. Всем вам хочется пожелать счастья, здоровья, свершений, любви и мирного неба над головой. С праздником!». За волонтерскую деятельность награждены Владимир Имуков, Милана Логвинова, Даниил Дроздов.

Сказал добрые слова в честь праздника и Благочинный Конаковского района Петр Дубяго. Многодетные семьи нашего района тоже отмечены наградой – это семьи Шулиных и Коротковых, участники конкурса «Лучшее семейное подворье». Берущие за душу песни о нашей родине исполнил Борис Кейля, прочитал не менее проникновенное стихотворение Сергей Октябрьский из образцового детского театра «Теремок». Девчонки из коллектива театра «Дебют» станцевали под песню «Сделано в России». Хореографический коллектив «Точка танца» с дуэтом «Ладушки» особенно зацепил публику исконно русской атмосферой нарядов.

А цирковой номер в русском стиле Ксении Виноградовой из ДЦ «Мокшино» заставил замереть сердца публики!

Душевно спели русские народные песни исполнительницы из ансамбля «Русский напев» ДК Вахонино. Хореографический коллектив «Ритм» с танцем «Барыня», Екатерина Чибошвили «Гляжу в озера синие»и другие талантливые люди нашего края порадовали глаз и слух публики исполненными номерами.

Также состоялось торжественное вручение гражданам паспортов Российской Федерации председателем Собрания депутатов Конаковского района Дмитрием Евгеньевичем Щуриным и заместителем начальника миграционной службы Людмилой Юрьевной Кваст.

Завершился концерт песней «Россия», спетой Вероникой Чайкиной при поддержке всех, кто пожелал выйти на сцену.

Воодушевляет и заставляет гордиться Россией каждое подобное мероприятие, но главное - не забывать чтить свою страну каждый день, уважать и помогать соотечественникам, потому что только вместе мы – сила!

Юлия БОРИСЕНКО.

Фото Д. Насонова.