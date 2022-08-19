Душевные песни для душевных людей



В прошлую субботу в потрясающем месте, селе Юрьево-Девичье Конаковского района, состоялся первый фестиваль душевных песен, который подарил всем незабываемую душевную атмосферу юности и детства.

Наши корреспонденты побывали на этом мероприятии, переправившись через Волгу на пароме. На противоположном от города Конаково берегу зрителей встречали сразу четыре синих автобуса «Транспорта Верхневолжья». С комфортом мы приехали в село, которое посетили впервые, а первые впечатления всегда самые яркие.

Поле было заранее подготовлено для многочисленных зрителей, вход на фестиваль свободный, из снопов ароматного сена заранее приготовлены импровизированные сиденья и даже столики.

Взрослые вместе с детьми участвовали в спортивных развлечениях, забытых русских народных забавах с аниматорами, аттракционах и играх.

Также можно было принять участие в мастер-классах у настоящих мастеров по гончарному ремеслу, кузнечному делу, ручной чеканке монет, росписи по дереву, валянию из шерсти, плетению из цветных ленточек, а также купить натуральные сыры, выпечку, квас местных производителей, картины, керамику и даже лечебные изделия из крапивы. Детей всех возрастов привлекло шоу мыльных пузырей, которые разлетались по всему полю. Работали различные точки питания, и мы тоже не удержались, попробовали аппетитные шашлыки.

Ну, конечно, все приехали послушать любимые песни, для кого детства, для кого юности или молодости легендарных вокально-инструментальных ансамблей «Песняры», «Самоцветы», «Лейся, песня». Первой «на разогреве» выступила кавер-группа «Too Much Band», которая зажигательно исполнила хиты из кинофильмов 70-80-х годов. Компания друзей профессионально выступает в стиле поп и рок. «Обычно мы не играем песни того времени, но мы их очень любим!» – говорят музыканты. Каждый из участников группы рос на них, поэтому исполнять эти композиции для них одно удовольствие. Они «зажгли» зрителей, которые очень тепло приняли исполнителей, танцевали и подпевали им.

Приветствовали зрителей на открытии мероприятия официальные лица: заместитель председателя Правительства Тверской области Артём Ажгиревич, глава Конаковского района Олег Лобановский, глава Юрьево-Девичьевского поселения Андрей Лукьянов и священнослужитель Юрьево-Девичьевского Георгиевского храма отец Владимир.

Артём Иванович зачитал приветствие губернатора Игоря Рудени участникам и организаторам фестиваля:

«Сегодня на площадке мероприятия выступят коллективы, творчество которых знают и любят многие поколения граждан России. Это искренние, идущие от сердца песни, в которых особое место занимают темы дружбы, любви и патриотизма.

Написанные много лет назад, они и сегодня проникают в самую душу, трогают своей глубиной и теплотой, отражая культурные, семейные, нравственные и духовные ценности нашего народа. Уверен, что фестиваль станет для всех участников и гостей настоящим праздником, оставит у каждого незабываемые впечатления».

Олег Владимирович отметил, что конаковская земля гостеприимная, богатая традициями:

- Песни, которые исполняют эти легендарные группы, – наша история, поэтому мы их любим и помним. Огромное спасибо организаторам, исполнителям, всем гостям фестиваля и лично Андрею Николаевичу за прекрасный праздник души. Хочется, чтобы он стал традиционным в нашем районе.

Андрей Лукьянов поблагодарил гостей за то, что этот летний день они доверили жителям Юрьево-Девичья.

- Мы вас не подведём и не будем останавливаться и в следующем году проведём второй фестиваль. У нашего народа много душевных песен и исполнителей. Хорошего отдыха! На фестивале душевных песен выступили легендарные ансамбли «Лейся, песня», «Самоцветы» и «Песняры».

Все присутствовавшие им подпевали и аплодировали, ведь эти золотые песни откликаются в сердце, и им невозможно не подпевать. Зрители пели знакомые всем с детства хиты: «Обручальное кольцо», «Кто тебе сказал» вместе с ансамблем «Лейся, песня», «Мой адрес Советский Союз», «Всё, что в жизни есть у меня», «Вся жизнь впереди» - вместе с «Самоцветами», «Берёзовый сок», «Дрозды» - с «Песнярами».

Максимально ярким и душевным фестиваль сделали не только певцы, но и зрители, которые стойко переносили все капризы погоды, сначала жару, потом ветер и дождь.

Все посетители первого фестиваля душевных песен интересно и с пользой провели этот выходной день и благодарят гостеприимное село за прекрасную организацию мероприятия, которое запомнится надолго. Будем ждать второго фестиваля душевных песен. Приятный финал уходящего лета!

Л. Кикало.

Фото Д. Насонова.