ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

На заседании Правительства Тверской области

рассмотрели готовность образовательных

организаций региона к началу занятий

19 августа на заседание Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена готовность образовательных организаций региона к началу занятий.

В этом году уроки в школах начнутся с исполнения государственного гимна и подъема государственного флага – старт этой традиции дан в регионе в апреле текущего года после того, как инициативу российской молодежи в «Артеке» поддержал Президент Владимир Путин.

«Для реализации этого проекта в Верхневолжье мы приобрели для школ флагштоки, комплекты флагов России и Тверской области, – отметил Игорь Руденя. – В школах в этом году вводится новый курс классных часов «Разговоры о важном», посвященный традиционным ценностям страны и нашего народа. Также существенно расширяется преподавание исторических дисциплин. Эти изменения в учебном процессе отражают новую ситуацию в мире».

В обновленных федеральных образовательных стандартах особое внимание уделяется практической реализации знаний, подготовке детей к жизни в современном обществе. Это такие направления, как ранняя профориентация, финансовая грамотность, спортивная и творческая составляющие. К переходу на новые ФГОС готовы все школы области.

Особый акцент, подчеркнул Игорь Руденя, необходимо сделать на поддержке школьников из многодетных семей, обеспечении доступности для них дополнительных занятий, включая спортивные секции.

В тверском регионе на протяжении ряда лет сохраняется тенденция по увеличению числа воспитанников детских садов, школьников, студентов средних специальных учебных заведений.

Если в прошлом году в детсады пришли 54 568 детей, то в 2022-2023 учебном году – 56 998 детей. Школы откроются для 141 032 учащихся (в прошлом году – 139777 школьников). Из них 14599 – первоклассники (на 117 больше, чем в 2021-м). 28 856 студентов принимают колледжи области, тогда как в учебном году 21-22 учились 26 670 человек. Всего в этом году в учреждениях образования новые знания будут получать 226 886 ребят.

Одна из главных задач – создание достойных условий для обучения и воспитания детей и подростков, работы педагогов.

В целом подготовка к новому учебному году в регионе прошла в плановом режиме. Все образовательные учреждения прошли приемку – это 1061 организация.

В 2022 году в 69 детских садах из 24 муниципалитетов заявлены ремонтные работы: приведение в порядок кровель, замена окон, обустройство территорий и установка игровых комплексов. На большинстве объектов работы завершены или находятся в завершающей стадии.

Готовятся к открытию новые детские сады в Твери и Вышнем Волочке.

Перед началом учебного года завершаются либо уже завершены работы в 37 школах в 20 муниципалитетах. Организована поставка 42 комплектов спортивного инвентаря для школьных спортивных клубов. В регионе объявлен проект модернизации школ. Его участниками в 2022-2023 годах являются 11 учреждений. Так, 1 сентября для учеников откроет двери модернизированная Борковская СОШ Бежецкого района. Направлены заявки на участие в проекте в 2023-2025 годах еще 25 школ.

По национальному проекту «Образование» в 90 школах области созданы центры «Точка роста» и 2 IT куба, 90 школам до начала занятий поставят новое компьютерное оборудование. Также учреждения получат комплекты шахмат, новые географические карты, портреты ученых с QR-кодами, отсылающими к историческим сведениям на интернет-ресурсах.

Отдельно рассмотрены вопросы комплексной безопасности, включая санитарно-эпидемиологическую и антитеррористическую защищенность учреждений образования, организацию питания школьников. В этом году бесплатным питанием будут обеспечены более 57 тысяч учеников начальных классов, свыше 83 тысяч школьников с 5 по 11 класс, имеющих право на льготу.

Более 10 тысяч детей из сельской местности в новом учебном году будут привозить на учебу школьными автобусами. Всего действуют 629 маршрутов, подвоз по которым в 339 организаций будут осуществлять 428 автобусов.

Также на заседании обсудили вопросы выдачи школьной формы, приобретения учебной литературы, внедрения новых технологий в образовательный процесс, в том числе для детей с ограничениями по здоровью, развития системы профессионального и дополнительного образования.

Так, регион реализует в школах проект «Первая профессия», где ребята, в том числе смогут осваивать специальности сферы IT. Новые программы вводит технопарк «Кванториум». Эколого-биологическое направление развивает областная станция юных натуралистов. Центр «Орион» продолжает расширять охват проектами сфер науки, спорта и искусства.

В системе профобразования акцент сделан на подготовке востребованных в региональной экономике профессий. В колледжах в 2022 году оборудованы 14 мастерских. Ключевые направления подготовки – промышленные и инженерные технологии, дизайн, сфера услуг, ИКТ, сельское хозяйство, строительство и другие.

Еще одной темой стало привлечение в детские сады и школы области молодых специалистов. В этом году в городские и сельские учреждения образования придут 116 молодых педагогов. По программе «Земский учитель» поддержку в этом году получат 9 преподавателей. В рамках ранней профориентации с 1 сентября также заработают 22 психолого-педагогических класса в школах 17 муниципалитетов для будущих учителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Более 780 детей из опекунских и приемных семей

Верхневолжья получат бесплатную школьную форму

к началу нового учебного года

Вопрос предоставления школьной формы детям из опекунских и приемных семей, а также детям вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик обсуждался на заседании правительства Тверской области, которое 19 августа провел губернатор Игорь Руденя.

На заседании принято решение о выделении средств на обеспечение школьной формой ребят из опекунских и приемных семей, где воспитываются трое и более детей. Предполагается, что бесплатные комплекты формы к 1 сентября получат 786 школьников.

Также будет обеспечена помощь в подготовке к школе детям, прибывшим в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – ученикам 1 - 11 классов. Помимо формы, им будут предоставлены комплекты школьных принадлежностей. Такой вид помощи затронет 280 детей.

Региональная мера поддержки – бесплатная форма для школьников из многодетных семей – реализуется в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

Напомним, в этом году решением Игоря Рудени значительно расширена категория получателей формы.

В новом учебном году комплекты школьной формы предоставляют всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 класс (ранее с 1 по 5 класс). При этом, если старший ребенок окончил школу и учится на дневном отделении в колледже или вузе Тверской области, то семья не теряет права на данную меру поддержки, пока старшему ребенку не исполнится 21 год.

Комплекты для школьников доставляются в индивидуальных упаковках с изображением символики Тверской области и национального проекта «Демография». Во все наборы включены значки с изображением герба Тверской области.

В комплект для мальчиков с 3 по 11 класс входят галстук, 3 сорочки – белая и две голубые, пиджак и брюки. Для учащихся 1 - 3 классов добавлены еще одни брюки.

В комплект для девочек входят жакет, юбка и 3 блузки – две белые и одна розовая. Для учениц 1 - 3 классов добавлены жабо и сарафан, а в комплект для девочек с 4 по 5 класс вместо сарафана включен жилет.

Цвета предоставляемой формы – синий, черный, серый, бордовый. Все ткани соответствуют ГОСТам.

Если форма не подошла ребенку, например, по размеру, ее можно обменять. Для этого в течение 30 дней следует написать соответствующее заявление в адрес школы. Замена предметов комплекта предполагается в пределах одного месяца.

В настоящее время выдаются комплекты, сформированные по основным реестрам получателей, которые школы подали до 1 августа, сообщили в Минсемьи региона.

Сейчас в школах готовят дополнительные реестры учащихся, которые затем передадут в ГКУ «Центр выплат «Тверская семья». После сверок заказ поступит на фабрику для комплектования набора.

Дополнительные реестры будут формироваться до 31 августа и до 30 сентября. То есть, если получатель еще не включен в списки, необходимо сообщить об этом в школу.

Три компании из Тверской области стали победителями

грантовых конкурсов Фонда содействия инновациям

Три компании Верхневолжья стали победителями грантовых конкурсов Фонда содействия инновациям (ФСИ). Это стало возможным благодаря помощи специалистов Центра «Мой бизнес» – регионального представителя ФСИ в Тверской области.

В Тверской области постоянно расширяются возможности для оказания поддержки бизнесу. Развитие малого и среднего предпринимательства обозначено губернатором Игорем Руденей приоритетом в работе экономического блока правительства региона.

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в регионе мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится», – считает губернатор Игорь Руденя.

В конкурсе «Коммерциализация-импортозамещение» определены два победителя от Тверской области – компания «Амфибия», разрабатывающая земснаряды и плавающие экскаваторы, а также компания «Онли-пак», изготавливающая полиграфическую продукцию, упаковку из гофрокартона и дерева.

Победителем конкурса «Старт-2» стала компания «Искин». Предприятие занимается научно-исследовательской деятельностью, а заявку на грант подавало со своим проектом автоматизации медицинского образования. Разработка позволяет в автоматическом режиме обучать студентов медицинских вузов собирать у пациента анамнез. «Общая сумма привлечённых грантов тверскими предприятиями составила 60 миллионов рублей, – отметила координатор проекта «Мой бизнес» в Тверской области Анастасия Свободина. - На всех этапах поддержку тверским победителям оказывал Центр «Мой бизнес».

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.