МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В сельскую школу - новый автобус

С целью обеспечения безопасности обучающихся образовательных учреждений в Конаковском районе согласно федеральному закону «Об образовании в РФ» осуществляется организованный ежедневный подвоз более 500 учащихся к местам обучения и обратно на школьных автобусах.

Требования, предъявляемые к автобусам при осуществлении организованных перевозок групп детей, достаточно весомые. Все автобусы оборудованы аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС/GPS», позволяющей проводить мониторинг движения автобуса в режиме реального времени, а в случае чрезвычайной ситуации – связываться с ГУ МЧС России по Тверской области. На школьных автобусах установлены тахографы, имеются тревожные кнопки и проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета.

Также для осуществления организованных перевозок групп детей должны использоваться автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, поэтому школьный транспорт ежегодно обновляется.

И этот год не стал исключением: 24 августа новый школьный автобус марки ЛУИДОР 2250№1 получила МБОУ СОШ села Юрьево-Девичье.

Автобус был очень нужен школе, ведь ученики проживают в разных деревнях Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

В МБОУ СОШ села Юрьево-Девичье обучаются 59 детей. Из них проживают и зарегистрированы:

в деревне Осиновка (9 км от школы) три ученика, в деревне Коровино (4,7 км от школы) 4 ученика, в деревне Орешково (2,6 км от школы) два школьника.

С 1 сентября 2022 года будет организован специальный (школьный) маршрут для перевозки обучающихся в МБОУ СОШ села Юрьево-Девичье.

Ремонт в библиотеке

В Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке в рамках реализации национального проекта «Культура» в части создания модельных библиотек начались ремонтные работы.

Модернизация библиотеки стала возможна благодаря ее победе в федеральном конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». Министерство культуры при определении победителей увидело в лице администрации Конаковского района и в лице сотрудников библиотеки надежных, творческих и перспективных партнеров.

Важно, что при составлении заявки на конкурс библиотека провела анкетирование на тему «Какой бы я хотел видеть библиотеку?» и постаралась учесть все пожелания читателей и жителей района.

Сейчас в библиотеке полным ходом идут ремонтные работы. В соответствии с разработанным дизайн-проектом предстоит изменение геометрии пространства. Будут покрашены стены и потолок, заменено напольное покрытие, обновится компьютерный парк как для сотрудников, так и для пользователей, будет модернизировано освещение, возведены перегородки для разделения библиотечного пространства и т.д.

В ходе ремонта будут реализованы мероприятия по программе «Доступная среда». После реализации проекта у Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки и ее посетителей появятся новые возможности получения качественного контента для индивидуальной и коллективной работы, образовательных услуг, среди которых лекции, творческие встречи, обучающие семинары, презентации, клубные игры, просмотры фильмов, выставки, краеведческая работа.

Внедрение информационных систем в работу библиотеки даст возможность предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов, обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.

Библиотека, оснащённая новыми книгами, современным мультимедийным оборудованием, с современным дизайном станет площадкой для общения и творчества, информационным и досуговым центром Конаковского района.

Напомним, администрацией Конаковского района библиотеке выделены средства на создание дизайнерского проекта. Затем за счет бюджета района проведен капитальный ремонт кровли и фасада библиотеки, полностью заменены окна и балконные двери здания, заново установлена система пожарной сигнализации.

Также из бюджета района выделены средства на обновление книжного фонда библиотеки. Создание в Конаковском районе современного библиотечного пространства позволит воплотить в жизнь самые интересные идеи и проекты для детей, молодежи и взрослых.

Отметим, что на время ремонта библиотека не прекращает работу, она продолжает обслуживать своих читателей.

Уважаемые родители!

Навигатор дополнительного образования детей (далее - Навигатор) - это информационный сервис, с помощью которого родители детей от 5 до 18 лет могут выбрать для ребенка дополнительные занятия в кружках и секциях.

Сегодня Навигаторами уже пользуются жители 46 российских регионов. В Тверской области идет процесс его создания. В настоящий момент Навигатор наполнен информацией об организациях и программах дополнительного образования. Идет процесс регистрации пользователей.

Для регистрации в навигаторе родителям необходимо зайти на официальный сайт Навигатора дополнительного образования Тверской области р69.навигатор.дети.

После регистрации на сайте Навигатора пользователь получает доступ в личный кабинет: в нем можно просмотреть доступные образовательные программы и записать ребенка в объединение дополнительного образования. В Навигаторе предусмотрен фильтр с множеством параметров: возраст ребенка, индивидуальные интересы, уровень подготовки, особенности здоровья. Вводя необходимые сведения, родители получают информацию о подходящих для ребенка секциях и кружках.

Планируется, что в 2022 - 2023 учебном году в Тверской области появится возможность получить сертификат на дополнительное образование. Сертификат на дополнительное образование является именным документом, который предоставляется конкретному ребенку в виде идентификационного номера. Этот документ даст родителям право на оплату выбранной заранее программы дополнительного образования за счет бюджетных средств.

Сертификат будет существовать только в электронном виде на сайте Навигатора. Бумажная форма документа не предусмотрена.

Сертификат предусмотрен для оплаты вне- школьного дополнительного образования детей от 5 до 18 лет.

В последующем в Навигаторе будут отдельно указаны объединения, которые можно оплатить с помощью сертификата на дополнительное образование. Такие программы будут отмечены припиской «с оплатой сертификатом».

Для получения доступа к предоставляемым услугам дополнительного образования и получения в последующем сертификата дополнительного образования необходимо зарегистрироваться на сайте Навигатора Тверской области.



Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района