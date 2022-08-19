В Конаковском районе проводят

инструктажи водителей автобусов

Наша газета уже писала о том, как построена работа с водителями «Верхневолжского АТП», где созданы все условия для проверки их медицинских показателей. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на предприятии проводятся инструктажи для водителей. Такие мероприятия проводят дважды в год. Обучающая программа проходит с привлечением сотрудников отделов организации перевозок и безопасности дорожного движения, представителей технической службы, специалистов по охране труда.

На занятиях рассматривают вопросы снижения аварийности, осуществляют разбор и анализ ДТП. Особое внимание уделено курсу «Осторожно, дети», а также повышению профессионального мастерства водителей. Акценты делаются на безопасном вождении в осенне-зимний период, особенностях проезда по наиболее аварийным участкам маршрутов.

Водители разбирают возможные ситуации на дороге с участием пешеходов и велосипедистов, изучают и повторяют правила перевозки маломобильных граждан, рассматривают поступившие обращения пассажиров, вопросы трудовой дисциплины.

Напомним, что водители работают на современных и безопасных автобусах. Все сотрудники предприятия трудоустроены по ТК РФ, получают полный социальный пакет, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование. «Верхневолжское АТП» предоставляет возможность обучения и переобучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством – с категории B и C на D.

В настоящее время продолжается набор водителей для работы на автобусах общественного транспорта в Конаковском районе, где новая модель пассажирских перевозок запущена в марте 2022 года. По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефонам 8-800-551-09-71 и 8-910-830-54-38.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. Сейчас «Транспорт Верхневолжья» работает в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском, Конаковском и Зубцовском районах.

«Наш опыт тиражируется и позиционируется как успешный проект в Центральном федеральном округе, – отмечает губернатор Игорь Руденя. – Важно связать всю нашу область единой маршрутной сетью, обеспечить надежное транспортное сообщение, безопасность и качество услуг». За первые шесть месяцев 2022 года в «Транспорте Верхневолжья» в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Старицком, Кимрском и Конаковском районах совершено более 52,8 млн поездок, из которых около 8,8 млн приходится на льготные категории граждан и более 763 тысяч – на школьников.



В Тверской области завершен ремонт

автодороги Дмитрова Гора – Федоровское

В Верхневолжье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены ремонтные работы на автодороге Дмитрова Гора - Федоровское, которая относится к дорогам второго класса межмуниципального значения и проходит по территории Конаковского района.

«В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1500 километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ», – поручил губернатор Игорь Руденя.

Дорога отремонтирована на всем протяжении – это порядка 7,8 км. Расчищены полосы отвода, отфрезеровано старое покрытие и устроено два слоя асфальтобетона. На объекте отремонтированы съезды, заездные карманы и посадочные площадки на автобусных остановках. Восстановлено покрытие на мосту через реку Тропка. В Дмитровой Горе отремонтировали тротуар.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установили дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесли разметку термопластиком. Ранее в этом году в эксплуатацию введены другие дороги второго класса, отремонтированные по нацпроекту, – «Золотое кольцо» – Щеколдино, Сонково – Кой, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец – Спасское.

Пресс-служба Правительства Тверской области.



Губернатор Игорь Руденя и председатель правления

Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко провели

совещание о ходе строительства Северного обхода Твери

18 августа Игорь Руденя и Вячеслав Петушенко провели выездное совещание по вопросам строительства третьего этапа скоростной трассы М-11 «Нева» (Северного обхода Твери). Реализация проекта поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На совещании, которое прошло в штабе строительства, рассмотрен ход работ на объекте, вопросы обеспечения инертными материалами.

«При строительстве важно учесть интересы как местных жителей, так и приезжающих к нам дачников, продемонстрировать высокий уровень производства и культуры работ, – отметил Игорь Руденя. – В настоящее время все процессы ведутся на достойном уровне, соответствующем созданию опорных магистралей Российской Федерации. Используются высокотехнологичные проектные решения, в том числе при строительстве моста через Волгу. Самые современные стандарты применяются при производстве асфальтобетона».

При общении с журналистами губернатор отметил: при проектировании трассы учтено увеличение турпотока в регион – предусмотрено обустройство мест для парковок, отдыха путешественников на автомобилях.

«Трасса М-11 в разы сделает доступней ряд городов и сократит время в пути. А также повысит интерес к Верхневолжью», – добавил глава региона.

«Обход Твери является составной частью скоростной автомобильной дороги М-11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург. С открытием по нему движения по пути автомобилистов не будет ни одного пересечения дорог в одном уровне, ни одного светофора. Время в пути между столицами на автомобиле занимает практически 4,5 часов. Строительство обхода позволит еще его уменьшить», – сказал Вячеслав Петушенко.

Северный обход протяженностью 59 км будет представлять собой четырехполосную дорогу с транспортными развязками, 28 искусственными сооружениями, в том числе мостом через Волгу длиной 738 м и мостом через Тверцу в 200 м, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – 40 - 50 тыс. автомобилей в сутки.

Сейчас на площадке строительства продолжается устройство земляного полотна основного хода трассы, временных подъездных и объездных дорог, строительных площадок. Идет монтаж искусственных сооружений, в том числе мостов через Волгу и Тверцу, нескольких путепроводов с существующей дорожной сетью в Михайловском, Черногубовском и Медновском сельских поселениях Калининского района. Одновременно продолжается проведение археологических раскопок и расчистка лесных участков трассы.

По словам Вячеслава Петушенко, в настоящее время на площадке задействовано почти 1000 человек, около 300 единиц техники. Регион взаимодействует с Госкомпанией «Автодор» и подрядчиками по оперативному решению организационно-технических вопросов реализации проекта. Так, достигнута договоренность о поддержании в проезжем состоянии существующей дорожной сети, по которой ведется поставка стройматериалов, а также об устройстве шумозащиты населенных пунктов.

Предусмотрено устройство 103,7 тыс. кв. м шумозащитных экранов: это 46 деревень и СНТ по ходу следования трассы. Также заявлено устройство биопереходов, локальных очистных и ливневых сооружений, проведение лесовосстановления. Открытие движения по Северному обходу запланировано весной 2024 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.